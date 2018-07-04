صور.. السيطرة على حريق منزل بمركز الغنايم بأسيوط دون خسائر بشرية

سيطرت قوات الحماية المدينة بأسيوط، اليوم، الأربعاء، على حريق اندلع بأحد المنازل بقرية أولاد محمد التابعة لمركز الغنايم، دون خسائر فى الأرواح.

كان اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم، يفيد ورود بلاغا من الأهالى باندلاع حريق بأحد المنازل بقرية أولاد محمد ـ دائرة المركز.

وبالانتقال وسيارة الإطفاء تم السيطرة على الحريق قبل انتقاله إلى المنازل المجاورة، وبالمعاينة الأولية تبين اندلاع الحريق بمنزل"علي.م.ا" ونتج عن الحريق إتلاف محتويات المنزل واحتراق كميات من البوص والطيور المنزلية والغلال، دون خسائر فى الأرواح تحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.