صور.. الرئيس المكسيكى يجتمع بنظيره السابق فى القصر الرئاسى

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز)

اجتمع الرئيس المكسيكى الجديد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور مع نظيره السابق إنريكي بينا نييتو أمس الثلاثاء، فى القصر الرئاسى، بعد وصوله وسط تواجد أمنى مكثف بمدينة مكسيكو سيتى.

حقق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، انتصارا كبيرا فى الانتخابات الرئاسية المكسيكية التى جرت أمس الأحد، ليحقق بذلك انتصارا جديدا لأحزاب وتيارات اليسار.

واستغل لوبيز غضب الناخبين من سلسلة تكاد لا تنتهى من فضائح الفساد والعنف المروع بتقديم نفسه على أنه المرشح المناهض للمؤسسات التقليدية الذى سيطرد "مافيا السلطة".

وينتظر أندريس مانويل لوبيز أوبرادور تحديات كبيرة من العنف المرتبط بتهريب المخدرات إلى العلاقة المعقدة مع الولايات المتحدة.



تواجد قوات الأمن لحماية الرئيس المكسيكى الجديد



الرئيس المكسيكى الجديد ونظيره السابق



جاني من ترحيب الرئيس المكسيكى السابق بنظيره الحالى



جانب من اللقاء



تجول الرئيس السابق والحالى فى القصر



موكب الرئيس المكسيكى الجديد