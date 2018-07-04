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صور.. الرئيس الفرنسى يصل نيجيريا ويلتقى نظيره محمد بخارى

الأربعاء، 04 يوليه 2018 04:03 ص
صور.. الرئيس الفرنسى يصل نيجيريا ويلتقى نظيره محمد بخارى الرئيس النيجيرى محمد بخارى ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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وصل اليوم الأربعاء، الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى مدينة مدينة بوجا، وعقد اجتماع مع نظيره النيجيرى محمد بخارى.

وتوجه ماكرون إلى مدينة لاجوس العاصمة الاقتصادية والثقافية لغرب إفريقيا حيث ينوى نسج علاقات أقوى مع الدول الأفريقية الناطقة بالإنجليزية.

وزار ماكرون ضريح أفريقيا، كما استمع للموسيقى النيجيرى فيمى كوتى الذى عرض فى ضريح أفريكا، غضافة إلى عقد مؤتمر مع الشباب الإفريقى والرد على أسئلتهم واستفساراتهم.

ومن المقرر أن يناقش ماكرون خلال لقائه نظيره النيجيرى، القضايا الأمنية العامة فى المنطقة، فنيجيريا تعد قوة عسكرية فعالة فى غرب أفريقيا إذ يبلغ عديد جيشها 200 ألف رجل لكنها تواجه أعمال عنف وهجمات تشنها جماعة بوكو حرام المتطرفة.

ويواجه هذا البلد تحديات أمنية عديدة وتزايدا فى أعمال العنف خصوصا مع النزاع بين المزارعين الحضر ومربى الماشية الرحل، الذى أسفر عن سقوط نحو 1000 قتيل منذ بداية العام.

لقاء الرئيس النيجيرى بنظيره الفرنسى
لقاء الرئيس النيجيرى بنظيره الفرنسى

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

 

الرئيس الفرنسى إيمانويل
الرئيس الفرنسى إيمانويل

 

ماكرون بجانب الفنان النيجيرى جيمى كوتى
ماكرون بجانب الفنان النيجيرى جيمى كوتى

 

جانب من وصول ماكرون حفلا فنيا
جانب من وصول ماكرون حفلا فنيا

 

ماكرون داخل حفلا فنيا
ماكرون داخل حفلا فنيا

 

تواجد ماكرون خلال الحفل
تواجد ماكرون خلال الحفل

 

جانب من كلمة ماكرون
جانب من كلمة ماكرون

 

 


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