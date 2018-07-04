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الأربعاء، 04 يوليه 2018 07:26 م
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صور.. الاعتداء على محام بـ 15 مايو وإصابته بإصابات سطحية

الأربعاء، 04 يوليه 2018 05:26 م
صور.. الاعتداء على محام بـ 15 مايو وإصابته بإصابات سطحية المحامى بعد الاعتداء عليه
كتب على عبد الرحمن
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شهدت مدينة 15 مايو، جنوب القاهرة اعتداء شخصين على محامى، عقب خروجه من نيابة حلوان، وأحدثوا إصابته بإصابات سطحية.

وقال المحامى ياسر أبو العلا، المحامى، إنه كان فى نيابة 15 مايو الجزئية بصحبة موكلين له فى قضية مشاجرة، وعقب خروجه من النيابة وتوصيلهما لمدينة 15 مايو فوجئ بشابين أحدهما نجل الخصم فى القضية التى كان يترافع بها يعتدون عليه بالضرب.

وأضاف أبو العلا، لـ "اليوم السابع"، أنه أصيب بإصابات سطحية منها إصابة أعلى حاجبه الأيسر، وأنه توجه إلى قسم شرطة 15 مايو وحرر المحضر رقم 1983 جنح 15 مايو وجار العرض على النيابة.


 

 


 

 


 

 


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