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صحيفة بريطانية تعيد نشر فيديو لممثل كوميدى يتحرش بإيفانكا ترامب

الأربعاء، 04 يوليه 2018 10:33 م
صحيفة بريطانية تعيد نشر فيديو لممثل كوميدى يتحرش بإيفانكا ترامب الممثل الكوميدى يتحسس قدم ايفانكا ترامب
كتب: هانى محمد
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أعادت صحيفة "ديلى ميل"، نشر فيديو للموقف المحرج الذى تعرضت له إيفانكا ترامب على الهواء مباشرة من أحد الممثلين الكوميديين، بالرغم من مرور أكثر من عام، والذى تضمن أيضا استدعاء الأمن لإخراج الممثل آندى ديك من الاستوديو.

كان الممثل الكوميدى آندى ديك، قد تحسس قدم إيفانكا ترامب على الهواء مباشرة وذلك أثناء ظهورها فى التلفزيون الوطنى فى برنامج "جيمى كيميل لايف" فى يوليو 2017 الماضى.

وقال الممثل الكوميدى، خلال جلوسه بجانب إيفانكا ترامب إنه يريد أن يعطيها قبلة كبيرة، وبدأ على الفور بلمس ساقها، وحاولت إيفانكا إزالة يده، لكنه بدأ لمس ذراعها.

الممثل الكوميدى يتحسس ذراع ايفانكا ترامب
الممثل الكوميدى يتحسس ذراع ايفانكا ترامب

 

وعلق المذيع على المشهد، وقتها، بأن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيقتلهم بعد هذا المشهد.

 


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