صحة الجيزة تشكل لجنة من مفتشى الأغذية للتأكد من سلامة المعروض بالأسواق

كتب إبراهيم سالم

أصدرت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الجيزة، تعليمات شديدة على إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية والعمل على تكثيف الحملات للوقوف على مدى سلامة الأغذية المعروضة بالأسواق والمحلات، وضبط المواد غير الصالحة والمغشوشة، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة من مفتشى الأغذية بالمديرية والإدارات المختلفة.

وأضافت فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه تم المرور على أحد المحلات بالمنطقة الأمريكية بـ 6 أكتوبر ونشاطه بيع الحلويات والأيس كريم، وتم ضبط 6 جراكن جبنه بإجمالى وزن 120 كيلو جرام، لعدم وجود بيانات وتم سحب عينة منه، وتم إعدام 3 كيلو جرام أيس كريم به شوائب، و3 كجم سكر جلوكجوز.

وتابعت الدكتورة هناء سرور، أنه تم تحرير 11 محضرا ضد محلات لا تحمل شهادة صحية، وتم إخطار جهاز 6 أكتوبر لإنهاء التراخيص.