شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تحقق فى حادثة تعرض شخصين "لمادة مجهولة"

(أ ف ب)

أعلنت شرطة مكافحة الشغب البريطانية الأربعاء أنها تساعد في التحقيقات بعد نقل شخصين فى جنوب غرب إنجلترا إلى المستشفى فى حالة حرجة إثر تعرضهما "لمادة مجهولة".

وذكر بيان للشرطة أن "عناصر من شبكة مكافحة الإرهاب يعملون بالتعاون مع زملاء من شرطة ويلتشير فيما يتعلق بالحادثة فى إيمسبرى".

وأشار متحدث إلى أن التعاون هو خطوات "إجرائية" نظرا للمادة المجهولة.

وكانت الشرطة البريطانية قد اعلنت في وقت سابق الأربعاء نقل رجل وامرأة الى مستشفى في مدينة سالزبرى "بعد تعرضهما المفترض لمادة مجهولة" وحالتهما حرجة.

والرجل والمرأة في الأربعينات من العمر وعثر عليهما غائبين عن الوعي السبت 30 يونيو في منزل فى قرية إيمسبرى الواقعة على بعد نحو 12 كلم من سالزبرى.

فى 4 مارس، عُثر على سيرجى سكريبال وابنته يوليا فاقدى الوعي على مقعد فى سالزبرى الواقعة في جنوب غرب بريطانيا حيث يعيش العميل السابق المزدوج ما أثار أزمة دبلوماسية حادة بين موسكو ولندن.