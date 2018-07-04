video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 يوليه 2018 06:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"سى.بى.سى.نيوز": وفاة 6 أشخاص فى مونتريال بكندا منذ بدء موجة الحر

الأربعاء، 04 يوليه 2018 05:00 ص
"سى.بى.سى.نيوز": وفاة 6 أشخاص فى مونتريال بكندا منذ بدء موجة الحر أشعة الشمس
تورونتو (رويترز)
إضافة تعليق

ذكرت قناة (سى.بى.سى. نيوز) يوم الثلاثاء، أن 6 أشخاص لقوا حتفهم فى مونتريال بسبب موجة حر دفعت المدينة إلى وضع خطة للاستجابة الطارئة.

وعانت معظم مناطق وسط وشرق كندا من طقس حار ورطب لعدة أيام ورفع مسؤولو الصحة فى مونتريال مستوى الاستجابة فى المدينة إلى درجة "تدخل" من "تحذير" بعد تزايد المكالمات التليفونية المرتبطة بالحر بخط مخصص لاستعلامات الصحة تابع للحكومة وبسيارات الإسعاف.

وأصدرت هيئة البيئة الكندية تحذيرا من الحر لمقاطعة كيبك الجنوبية، التى توجد فيها مونتريال.

ونقلت (سي.بي.سي. نيوز) عن الدكتورة ميلين دروان، مديرة الصحة العامة فى مونتريال، قولها إن المسؤولين يريدون تجنب تكرار ما حدث فى منطقة مونتريال عام 2010 عندما تسبب الحر الشديد فى وفاة 106 أشخاص.

وقالت فاليرى بلانت رئيسة البلدية إن المدينة وزعت 17 ألف لتر من المياه على المنظمات التى تعمل مع المشردين فى المدينة وزادت ساعات العمل فى حمامات السباحات ومراكز الرياضات المائية.

وأضافت بلانت أن رجال الإطفاء وضباط الشرطة سيقومون بزيارة نحو خمسة آلاف منزل فى مونتريال فى إطار الخطة التى وضعتها المدينة. وزاروا 1300 منزل إلى الآن.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كندا تفرض رسوما على عشرات المنتجات الأمريكية

وصول أول العناصر الكنديين المشاركين فى قوة الأمم المتحدة بمالى

مونتريال

كندا

اخبار كندا

اخبار مونتريال

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
"القرقاوى": أتوقع قدوم استثمارات أكبر لمصر خلال الفترة المقبلة

"القرقاوى": أتوقع قدوم استثمارات أكبر لمصر خلال الفترة المقبلة

رويترز: مقتل نجل أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش فى حمص بسوريا

رويترز: مقتل نجل أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش فى حمص بسوريا

هل تُحقق "أرض الألغام" الاكتفاء الذاتى من القمح للمصريين؟ بعد حسمها الحرب العالمية الثانية.. "سياحة البرلمان": تنظيم زيارة ميدانية للعلمين.. ونائب يُعلن فتح الملف لإجبار ألمانيا وبريطانيا على إزالة مخلفات الحرب

هل تُحقق "أرض الألغام" الاكتفاء الذاتى من القمح للمصريين؟ بعد حسمها الحرب العالمية الثانية.. "سياحة البرلمان": تنظيم زيارة ميدانية للعلمين.. ونائب يُعلن فتح الملف لإجبار ألمانيا وبريطانيا على إزالة مخلفات الحرب

السوشيال ميديا فى أسبوع.. راتب محمد صلاح وسعر الجنيه الاسترلينى الأبرز.. زواج توفيق عكاشة وحياة الدرديرى وأنباء نقله للمستشفى.. شائعة دخول المدارس بـ"جنيه" والتعليم تنفى..هجوم على الننى وعمرو وردة بعد المونديال

السوشيال ميديا فى أسبوع.. راتب محمد صلاح وسعر الجنيه الاسترلينى الأبرز.. زواج توفيق عكاشة وحياة الدرديرى وأنباء نقله للمستشفى.. شائعة دخول المدارس بـ"جنيه" والتعليم تنفى..هجوم على الننى وعمرو وردة بعد المونديال

تعرف على مواعيد مباريات ليفربول الودية استعدادا للموسم الجديد

تعرف على مواعيد مباريات ليفربول الودية استعدادا للموسم الجديد

أوبو تستعد للكشف عن هاتف جديد بشاشة 6 بوصة

أوبو تستعد للكشف عن هاتف جديد بشاشة 6 بوصة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة