سقوط عاطل وراء سرقة خزينتى أموال من فيلا مديرة شركة ملابس بمدينتى

كتب إبراهيم أحمد

نجح رجال مباحث القاهرة، فى كشف ملابسات واقعة سرقة فيلا مديرة شركة للملابس بمنطقة مدينتى بالتجمع، حيث تبين أن عاطلا وراء ارتكاب الواقعة، فتم ضبطه واعترف بدفن المسروقات قرب مدرسة بالشروق، وتمت إعادة المسروقات، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا من "لطيفة ع ح" 69 سنة، مديرة شركة للملابس، ومقيمة فيلا بمدينتى، وأفادت باكتشافها كسر الباب الخلفي للفيلا، وكسر 2 خزينة خاصة بها وسرقة مبالغ مالية من داخلها عبارة عن 35 ألف جنيه، 800 يورو، 28 دولار أمريكي، 140 درهم امارتى، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

من خلال التحريات وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة، أمكن تحديد صورة مرتكب الواقعة، وتم نشر صورة المتهم على أفراد الأمن الإدارى بالمدينة، وأثناء تواجد فرد الأمن "هشام م ع" 30 سنة، أخطر ضباط مباحث القسم، بمشاهدة لأحد الأشخاص حال تجوله بالمدينة تتطابق أوصافه مع أوصاف المتهم مرتكب الواقعة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وبإرشاد فرد الأمن تم ضبطه وتبين أنه "على خ ع" 29 سنة، عاطل، وعثر بحوزته على مبلغ 50 يورو ، أجنة حديدية ، مفك، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الباب" وقرر بقيامه بتسلق السور والدخول للفيلا من باب الشرفة، وتمكن من كسر الخزينة الحديدية باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته وسرقة ما بداخلها من مبالغ مالية.

كما تم بإرشاده ضبط المبالغ المالية المستولي عليها داخل حقيبة مدفونة بجوار مدرسة مودرن انتر ناشيونال الكائنة بدائرة قسم شرطة الشروق، وأقر بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات الواقعة، وباستدعاء المجني عليها اتهمته بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.