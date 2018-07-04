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الأربعاء، 04 يوليه 2018 03:00 م
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سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 4-7-2018 وثبات العملة السعودية

الأربعاء، 04 يوليه 2018 01:27 م
سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 4-7-2018 وثبات العملة السعودية ريال سعودى - أرشيفية
كتبت دانة الحديدى
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واصل سعر الريال السعودى ثباته مقابل الجنيه المصرى الأربعاء 4-7-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، بالغا متوسط سعره فى السوق المصرية 4.75 جنيه للشراء، و4.78 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات البنك المركزى المصرى.

 

تعد العملة السعودية، من أكثر العملات العربية تداولا فى مصر، خاصة فى مواسم العمرة والحج، وبالرغم من الارتفاع الطفيف الذى شهدته العملة فى سعرها خلال شهر رمضان، إلا أن هذا الارتفاع لم يدم طويلا، وسرعان ما عاود الريال السعودى للاستقرار مجددا أمام الجنيه.

 

وبحسب آخر البيانات والتحديثات لعدد من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرية، ننشر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه، والذى جاء كالتالى..

 

سعر الريال السعودى اليوم
سعر الريال السعودى اليوم

 

 سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.75 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

 

سعر عملة الريال السعودى اليوم
سعر عملة الريال السعودى اليوم

 

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

4.73 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.73 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.72 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

 

سعر صرف الريال السعودى اليوم
سعر صرف الريال السعودى اليوم

 

مجلس الوزراء السعودى: مستعدون لاستخدام طاقة إنتاج النفط الاحتياطية عند الحاجة

قال بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) الرسمية، إن مجلس الوزراء السعودى أكد استعداد المملكة لاستخدام طاقتها الإنتاجية الاحتياطية من النفط للحفاظ على توازن السوق واستقرارها.

 

وأضاف البيان أن المملكة مستعدة "لاستخدام طاقتها الإنتاجية الاحتياطية عند الحاجة للتعامل مع أى متغيرات مستقبلية فى معدلات العرض والطلب على البترول وبالتنسيق مع الدول المنتجة الأخرى.

 

جاء البيان بعد دعوات من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للسعودية لزيادة الإنتاج.


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