video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 يوليه 2018 09:03 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

سامح عاشور يكلف أحمد عبدالمؤمن برئاسة الإدارة القانونية لنقابة المحامين

الأربعاء، 04 يوليه 2018 07:23 م
سامح عاشور يكلف أحمد عبدالمؤمن برئاسة الإدارة القانونية لنقابة المحامين نقيب المحامين
كتب محمد السيد
إضافة تعليق
أصدر سامح عاشور، نقيب المحامين، قرارا بتكليف أحمد عبد المؤمن المحامى بالنقض لرئاسة الادارة القانونية للنقابة العامة للمحامين، وذلك خلفا لمحسن الدمرداش الذى بلغ السن القانونى للمعاش .
 
وشكل سامح عاشور لجنة استلام وتسليم  ومتابعه برئاسة يحيى التونى أمين الصندوق بالنقابة وعضوية كلا من عبد المجيد هارون و عبد الجواد أحمد من أعضاء مجلس النقابة، وفؤاد دربالة عضو الإدارة القانونية، وذلك لعمل إجراءات جرد لكافة أعمال الإدارة القانونية من قضايا وملفات لإتمام عمليه استلام الإدارة من محسن الدمرداش وتسليمها إلى أحمد عبد المؤمن .
 
كما كلف سامح عاشور اللجنة باعداد تصور بشأن أعضاء احتياجات الإدارة من أعضاء الإدارة القانونية سواء المتواجدين حاليا أو بإدارات أخرى، وفقا لتقارير وتقييم أعمالهم مع التزام اللجنة بشكل مستمر بمتابعة  أعمال الادارة وتقديم تقارير  بشكل ربع سنوى ورفع التقارير إلى مجلس النقابه ولمتابعة التقييم المستمر لأعمال الادارة القانونية وإعداد تقارير دورية عن أدائها وعرضها على مجلس النقابة.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بإنشاء سجل خاص بمقر نقابة المحامين بالقاهرة

سامح عاشور يشهد اليوم احتفالية ختام معهد محاماة أسيوط

نقابة المحامين

سامح عاشور

اخبار مصر

المحامين




لا تفوتك
الجمعة المقبل.. إغلاق شارع وادى النيل بالمهندسين 3 سنوات لإنشاء المترو

الجمعة المقبل.. إغلاق شارع وادى النيل بالمهندسين 3 سنوات لإنشاء المترو

النقض تلغى إدراج محمد أبو تريكة و1537 بقوائم الإرهاب وإعادة القضية للجنايات

النقض تلغى إدراج محمد أبو تريكة و1537 بقوائم الإرهاب وإعادة القضية للجنايات

وللفول وصفات أخرى.. ليس للطعمية والمدمس فقط بمصر.. الفول الأخضر بالجبن والمكرونة فى إيطاليا.. بالتوست المحمص بالمكسيك.. طبخة بالنعناع والليمون والزبدة بإسبانيا.. وشوربة بالمغرب.. والمشوى يأكل بقشره بعد التوابل

وللفول وصفات أخرى.. ليس للطعمية والمدمس فقط بمصر.. الفول الأخضر بالجبن والمكرونة فى إيطاليا.. بالتوست المحمص بالمكسيك.. طبخة بالنعناع والليمون والزبدة بإسبانيا.. وشوربة بالمغرب.. والمشوى يأكل بقشره بعد التوابل

صندوق النقد الدولى يجيب على أهم 11 سؤالا حول برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.. لماذا لا تزال الأسعار بهذا الارتفاع رغم انخفاض التضخم.. كيف قيم الصندوق تحريك أسعار الوقود؟.. وهل يوجد أمام الحكومة بدائل أخرى؟

صندوق النقد الدولى يجيب على أهم 11 سؤالا حول برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.. لماذا لا تزال الأسعار بهذا الارتفاع رغم انخفاض التضخم.. كيف قيم الصندوق تحريك أسعار الوقود؟.. وهل يوجد أمام الحكومة بدائل أخرى؟

أصالة عن أزمتها مع مهرجان موازين: كرامتى تمنعنى من دفع رشوة لأغنى

أصالة عن أزمتها مع مهرجان موازين: كرامتى تمنعنى من دفع رشوة لأغنى

كريستيانو رونالدو حديث الصحافة الإيطالية مع اقتراب انتقاله ليوفنتوس.. صور

كريستيانو رونالدو حديث الصحافة الإيطالية مع اقتراب انتقاله ليوفنتوس.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة