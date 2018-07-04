سامح عاشور يكلف أحمد عبدالمؤمن برئاسة الإدارة القانونية لنقابة المحامين

كتب محمد السيد

أصدر سامح عاشور، نقيب المحامين، قرارا بتكليف أحمد عبد المؤمن المحامى بالنقض لرئاسة الادارة القانونية للنقابة العامة للمحامين، وذلك خلفا لمحسن الدمرداش الذى بلغ السن القانونى للمعاش .

وشكل سامح عاشور لجنة استلام وتسليم ومتابعه برئاسة يحيى التونى أمين الصندوق بالنقابة وعضوية كلا من عبد المجيد هارون و عبد الجواد أحمد من أعضاء مجلس النقابة، وفؤاد دربالة عضو الإدارة القانونية، وذلك لعمل إجراءات جرد لكافة أعمال الإدارة القانونية من قضايا وملفات لإتمام عمليه استلام الإدارة من محسن الدمرداش وتسليمها إلى أحمد عبد المؤمن .

كما كلف سامح عاشور اللجنة باعداد تصور بشأن أعضاء احتياجات الإدارة من أعضاء الإدارة القانونية سواء المتواجدين حاليا أو بإدارات أخرى، وفقا لتقارير وتقييم أعمالهم مع التزام اللجنة بشكل مستمر بمتابعة أعمال الادارة وتقديم تقارير بشكل ربع سنوى ورفع التقارير إلى مجلس النقابه ولمتابعة التقييم المستمر لأعمال الادارة القانونية وإعداد تقارير دورية عن أدائها وعرضها على مجلس النقابة.