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زعيم حركة الانصاف: سنغير مصير باكستان حال الفوز فى الانتخابات المقبلة

الأربعاء، 04 يوليه 2018 09:51 ص
زعيم حركة الانصاف: سنغير مصير باكستان حال الفوز فى الانتخابات المقبلة عمران خان زعيم حركة الانصاف فى باكستان
إسلام آباد (أ ش أ)
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أكد عمران خان زعيم حركة الانصاف فى باكستان أنه فى حال فاز حزبه فى الانتخابات التشريعية المقبلة سيغير مصير باكستان.

ونقل الموقع الإلكترونى لقناة "دنيا نيوز" الباكستانية عن خان قوله، أمام المئات من أنصاره خلال جولته فى مدينة كراتشى اليوم الأربعاء، أن 25 من يوليو الجارى سيغير مصير باكستان، مضيفا أن جميع الأطراف فشلت فى حل مشكلات كراتشى وسيأتى حزبه ليقوم بذلك وسيرون انه يمكن تحقيقه.

وأكد عمران أنه سوف يستأصل جذور الفساد فى حال انتخابه من خلال تعزيز المؤسسات، وسوف يسعى أيضا إلى جذب الاستثمارات والمستثمرين من الخارج بالإضافة إلى توفير فرص عمل مناسبة للشباب.

وكانت الرئاسة الباكستانية أعلنت أن الانتخابات التشريعية ستجرى فى 25 من يوليو الجارى، وتعد هذه المرة الأولى فى تاريخ باكستان تنهى فيها حكومتان مدنيتان ولاية تشريعية كاملة.

 


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حركه الانصاف

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عمران خان




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