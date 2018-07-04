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"زراعة الجيزة": المحافظة خالية من شكاوى توزيع الأسمدة منذ عام ونصف

الأربعاء، 04 يوليه 2018 03:00 ص
"زراعة الجيزة": المحافظة خالية من شكاوى توزيع الأسمدة منذ عام ونصف أسمدة زراعية - أرشيفية
كتب إبراهيم سالم
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قال أحمد عيسى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الجيزة، إن المحافظة قضت تمامًا على أزمة توزيع الأسمدة على الفلاحين من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية المنتشرة بقرى 10 مراكز على مستوى المحافظة، لمدة تصل إلى عام ونصف على الأقل، حيث تحصل كل جمعية على حصتها من الأسمدة وتقوم بتوزيعها حسب المساحة والحصر بحضور مدير إدارة التعاون بالمركز ومسئول التوزيع بالجمعية ومجلس إدارة الجمعية.

وأضاف عيسى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يتم المرور بشكل دورى على تلك الجمعيات وكتابة تقرير أسبوعى من خلال لجان المتابعة بالمديرية والشئون المالية والمعاون، بالتنسيق مع اللجان المشتركة للإدارة المركزية للتعاون، للتأكد من عدم وجود شكاوى من المواطنين المنتفعين من تلك الجمعيات.

وتابع "عيسى"، أن المنظومة الجديدة الإلكترونية للحيازات الزراعية "كارت الفلاح الذكي" الذى تسعى الوزارة لتطبيقه يضمن وصول الدعم لمستحقيه من خلال توفير قاعدة بيانات قومية بكل حيازات الأراضى الزراعية، وتقديم الخدمات المالية والدعم للمزارعين، وتطوير أسلوب الرقابة والإدارة فى مستويات العمل المختلفة بالمديرية، وعمل حصر دقيق للمساحات المزروعة بكل مواسم زراعى وأنواع الزراعات والكميات المتوقع إنتاجها من كل محافظة، وحل المشاكل المترتبة على ضعف نظام توزيع الأسمدة الحال، واستحداث نظام توزيع يساعد على زيادة منافذ توزيع الأسمدة ووصوله لمستخدم الأرض الفعلى.

 


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