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الأربعاء، 04 يوليه 2018 04:00 م
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رفض استئناف رئيس ومعاون مباحث قسم حدائق القبة على حبسهما بسبب وفاة مواطن

الأربعاء، 04 يوليه 2018 02:25 م
رفض استئناف رئيس ومعاون مباحث قسم حدائق القبة على حبسهما بسبب وفاة مواطن محكمه - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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قررت منذ قليل محكمة جنح مستأنف الظاهر برئاسة المستشار أحمد أسامة، والمنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، رفض الاستئناف المقدم من رئيس ومعاون مباحث قسم حدائق القبة، و4 من أمناء الشرطة على أمر حبسهما، فى واقعة وفاة مواطن ، واستمرار حبسهما.

 

وحددت نيابة غرب القاهرة الكلية، جلسة اليوم لنظر الاستئناف، فيما قرر قاضى محكمة مستئانف حدائق القبة، فى وقت سابق، تجديد حبس رئيس مباحث، ومعاون مباحث و4 أمناء من قسم حدائق القبة فى واقعة وفاة مواطن داخل حجز القسم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى الواقعة.

 

كانت نيابة غرب القاهرة الكلية، قررت حبس 4 أمناء شرطة من قوة قسم حدائق القبة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى واقعة مقتل مواطن داخل حجز القسم، وذلك لاتهامهما باستعمال القسوة والعنف وتعذيب المجنى عليه ما أفضى لوفاته، والتزوير فى محرر رسمى.

 

وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 4 من أمناء شرطة قسم حدائق القبة، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم فى واقعة مقتل محتجز داخل قسم الحدائق، فيما قررت جهات التحقيق المختصة فى وقت سابق، حبس رئيس مباحث ومعاون مباحث قسم حدائق القبة لمدة 4 أيام، على ذمة التحقيق بتهمة التعذيب، لاحتجازهما مواطن بدون وجه حق، واستعمال القسوة، كما أمر بضبط وإحضار 4 من أمناء وأفراد قوة الضبط.

 

وكشف تفريغ كاميرات مراقبة المحال المقابلة للقسم والمقهى الذى تم القبض على القتيل منه، أن الضابط تعدى عليه بالضرب، وأثبت كذب ادعاء الضابطين بأن الضحية قاومهم أثناء القبض عليه.

 

واستمعت النيابة العامة لضباط وأفراد الشرطة المتواجدين خلال وقت الحادث، وكذلك قوة الضبط، وذلك على سبيل الاستدلال، والذين أكدوا أنه تم القبض على المتهم الساعة السابعة مساء، وتم اصطحابه للقسم، وهناك تعرض لحالة هياج شديد وقئ وعلى الفور تم نقله للمستشفى.


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تجديد حبس رئيس مباحث ومعاون قسم حدائق القبة بواقعة وفاة مواطن 15 يوما

حبس 4 أمناء شرطة فى واقعة مقتل محتجز بقسم حدائق القبة 4 أيام

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