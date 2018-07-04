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الأربعاء، 04 يوليه 2018 04:42 م
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رئيس وزراء اليابان يلغى زيارة لإيران وسط ضغوط ترامب على طهران

الأربعاء، 04 يوليه 2018 03:18 م
رئيس وزراء اليابان يلغى زيارة لإيران وسط ضغوط ترامب على طهران رئيس وزراء اليابان شينزو آبى
رويترز
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قالت وكالة كيودو للأنباء، اليوم الأربعاء، إن رئيس وزراء اليابان شينزو آبى ألغى زيارة لإيران هذا الشهر فيما يتخذ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب موقفا متشددا حيال طهران.

وقالت كيودو إن الزيارة التي كانت ستصبح الأولى لزعيم ياباني لإيران منذ 40 عاما كان مقررا أن تكون جزءا من جولة لرئيس الوزراء فى الشرق الأوسط تبدأ يوم 11 يوليو.

وأضافت الوكالة نقلا عن مصادر في الحكومة أن اليابان أبلغت إيران بأن آبي لن يتمكن من زيارة طهران رغم ترتيبات كانت تتخذها لمحادثات يجريها مع الرئيس حسن روحاني.

ومع ذلك قال موتوسادا ماتانو وهو متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء إن شيئا لم يتقرر بشأن خطط سفر آبى إلى الخارج.

واتخذ قرار عدم زيارة إيران على ضوء حملة ترامب لعزل طهران وخنق صادراتها النفطية بعد أن قرر الرئيس الأمريكى في مايو انسحاب بلاده من الاتفاق النووى الموقع مع إيران فى 2015. وحثت الولايات المتحدة اليابان وحلفاءها الآخرين على وقف شراء النفط الإيرانى تماما بحلول الرابع من نوفمبر.

وأضافت كيودو أن اليابان التي ربطتها تقليديا علاقات مستقرة مع إيران التي اعتمدت عليها عشرات السنين كمصدر رئيسي للنفط، أبلغت إدارة ترامب بأنها ليس بإمكانها قطع أو وقف استيراد مزيد من الخام من إيران خشية أن يكون فى ذلك مخاطر على اقتصادها.


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