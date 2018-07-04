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رئيس حكومة كردستان: من المبكر الحديث عن الدخول فى تحالفات لتشكيل الحكومة

الأربعاء، 04 يوليه 2018 12:51 م
رئيس حكومة كردستان: من المبكر الحديث عن الدخول فى تحالفات لتشكيل الحكومة نيجيرفان البارزانى
بغداد (أ ش أ)
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أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراقى نيجيرفان البارزاني، الأربعاء، أهمية وحدة الموقف الكردى فى بغداد، فيما اعتبر أنه من المبكر الحديث عن الدخول فى تحالفات لتشكيل الحكومة العراقية.

وقال البارزانى - فى مؤتمر صحفى اوردته قناة "السومرية نيوز" - إنه "من المبكر الحديث عن الدخول فى تحالفات لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة ونحن ننتظر نتائج الانتخابات النهائية".

وأكد البازرانى أن "وحدة الموقف الكردى فى بغداد لها أهمية كبيرة لنا"، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن "البرنامج السياسى الذى يخدم العراق وأقليم كردستان هو المهم لنا".

وأشار البارزانى إلى استعداد إقليم كردستان للتعاون مع الحكومة الاتحادية لمواجهة تنظيم "داعش" فى حال طلبت بغداد ذلك.

من جانب آخر، أكد البارزانى "استعداد إقليم كردستان لتصدير نفط كركوك عبر خط إقليم كردستان"، متسائلا، "لا نعرف لماذا لم تستجب بغداد لهذا الأمر كون خط إقليم كردستان هو خط عراقى أيضا".

وكان القيادى ب‍الحزب الديمقراطى الكردستانى خسرو كوران أكد أهمية وحدة الصف الكردى فى بغداد للحفاظ على "المكتسبات وضمان حقوق كردستان".

 

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