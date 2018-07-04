رئيس "التنظيم والإدارة": لن يضار موظف من خطة الإصلاح الإدارى للدولة

قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن خطة الإصلاح الإدارى فى مصر تقوم على مبادئ حاكمة على رأسها ألا يضر موظف عام من الإصلاح، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف الشيخ، خلال كلمته بمؤتمر التميز الحكومى، أن الدولة انتهت من إعداد كتاب الحكومة ذلك الكتاب الذى يضم كل التشريعات الخاصة بكل وزارة من وقت إنشائها وحتى الآن، وكذلك وصفا لدور كل وظيفة وهيئة.

وتابع رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن سر نجاح أى دولة يكمن فى الادارة الجيدة، مشيرًا إلى أن الدولة تُعيد هيكلة الإدارات والوزارات خلال الفترة الحالية للنهوض بالجهاز الإدارى للدولة.

وأوضح أن التحديات التى تواجة تتطور الجهاز الإدارى للدولة فى مقدمتها، تعقد الهيكل التنظيمى وإنتاجية العمالة والتشريعات المنظمة وإدارة الأصول غير المستغلة ومنظومة الحوكمة، مشيرًا إلى أن رؤية مصر 2030 هى البوصلة نحو تحقيق التميز، وبناء جهاز إدارى قادر على تحقيق المستهدفات فى الوقت المحدد المعايير المطلوبة ويقدم خدمات ذات جودة عالية.

واختتم كلمته بأن هناك 5 محاور الإصلاح الإدارى، وهم التطوير المؤسسى وبناء وتنمية القدرات والإصلاح التشريعى وتحسين الخدمات بالإضافة إلى منظومة البيانات وهم المحاور الحاكمة لعمل الجهاز فى الفترة الحالية.