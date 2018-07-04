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الأربعاء، 04 يوليه 2018 02:58 م
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ديلى نيوز تسخر من ترامب وتشبهه بالمهرج على غلافها الخارجى

الأربعاء، 04 يوليه 2018 02:28 م
ديلى نيوز تسخر من ترامب وتشبهه بالمهرج على غلافها الخارجى ترامب فى شكل مهرج
كتب: أحمد علوى
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سخرت مجلة "نيويورك ديلى نيوز" الأمريكية، من الرئيس دونالد ترامب، بأن نشرت له صورة يظهر فيها على أنه مهرج يرتدى تاجا، وذلك فى غلافها الجديد الصادرة بتاريخ اليوم الأربعاء.

 

ويتزامن موعد صدور الغلاف الجديد بعيد الاستقلال "الرابع من يوليو"، والذى تحتفل به الولايات المتحدة فى كل موعد من نفس العام، بإعلان الاستقلال عن المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى.

 

ويظهر ترامب على غلاف المجلة بصورة مهرج يرتدى تاجا، فى حين كتب فوق الصورة: "المهرج الذى يؤدى دور الملك لن يستطيع هدم الأسس التى تأسست عليها هذه البلاد منذ 242 عاما".

 

ونشر الحساب الرسمى للمجلة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم الأربعاء، صورة من الغلاف فى تغريدة، مرفقة بتعليق قالت فيه: "عيد سعيد على أمريكا!".

 


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