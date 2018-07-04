"ديلى بيست": ترامب سأل مساعديه عن إمكانية غزو فنزويلا بدلا من العقوبات

كتب: هانى محمد

كشف موقع "ديلى بيست" الأمريكى، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب توجه إلى مساعديه وسألهم عن سبب عدم غزو الولايات المتحدة لفنزويلا بدلا من فرض العقوبات على الدولة والرئيس نيكولاس مادورو.

وقال الموقع فى تقرير له اليوم، إن الرئيس الأمريكى طرح هذا السؤال فى اجتماع عقد فى أغسطس الماضى أثناء مناقشة العقوبات ضد البلاد، مؤكدا أن هذا الاقتراح أذهل الحاضرين فى الاجتماع، ومن بينهم ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكى وإتش آر ماكماستر مستشار الأمن القومى.

وأوضح المسؤولون لترامب خلال هذا اللقاء، أن العمل العسكرى قد يأتي بنتائج عكسية ويعرض لرد فعل عنيف من حكومات أمريكا اللاتينية، لكن ترامب بدأ يثير احتمالات العمل العسكرى مرة أخرى مع الرئيس الكولومبى خوان مانويل سانتوس، وفقا لمسؤول أمريكى لم يذكر اسمه.