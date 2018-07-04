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دلوقتى تقدر تكمل تعليمك فى اليابان.. تعرف على تفاصيل المنح لطلبة الثانوية

الأربعاء، 04 يوليه 2018 11:23 ص
دلوقتى تقدر تكمل تعليمك فى اليابان.. تعرف على تفاصيل المنح لطلبة الثانوية شوارع اليابان
كتبت سارة الباز
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بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن المنح المقدمة من قبل الحكومة اليابانية لطلاب المرحلة الثانوية للمصريين الراغبين فى استكمال دراستهم الجامعية فى الجامعات اليابانية والكليات المتخصصة لعام 2018/2019، نستعرض أهم المعلومات عن هذه المنح كالتالى:

 

ما مجالات الدراسة فى المنح اليابانية؟
 

مجالات التكنولوجيا

 وتشمل: الهندسة المدنية، الهندسة الميكانيكية، هندسة المعلومات والاتصالات والشبكات، الهندسة البحرية، هندسة الكهرباء والالكترونيات... الخ.

 

العلوم الاجتماعية والانسانية

وتشمل: السياسة، القانون، التربية، الاجتماع، الأدب، التاريخ، الاقتصاد، إدارة الأعمال... الخ.

 

العلوم الطبيعية

وتشمل: الطب، طب الأسنان، الهندسة المدنية والمعمارية، العلوم، الدراسات الالكترونية والكهربائية، الدراسات الميكانيكية، الدراسات الكميائية، الدراسات الزراعية... الخ.

 

ما مدة المنحة واللغة المستخدمة فى الدراسة؟

تتراوح فترة الدراسة ما بين 5 إلى 7 سنوات، وذلك بحسب كل مجال من مجالات الدراسة يتم إلحاق الطلاب ببرنامج دراسى تمهيدى مكثف لتعلم اللغة اليابانية لمدة عام واحد للإعداد للالتحاق بالجامعة.يبدأ العام الأكاديمى بالجامعات اليابانية اعتبارا من أول أبريل من كل عام وينتهى فى آخر مارس من العام التالى واللغة المستخدمة فى جميع مجالات الدراسة هى اللغة اليابانية.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

hisham helmy

برجاء ارسال الرابط

دخلت على موقع الوزاره ومش لاقي اي معلومات عن المنحه اليابانيه برجاء الافاده بكيفية الاطلاع على الشروط

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