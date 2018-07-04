video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 يوليه 2018 12:16 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

دعوى أمام الأمور المستعجلة تطالب بعزل الضباط الملتحين

الأربعاء، 04 يوليه 2018 11:08 ص
دعوى أمام الأمور المستعجلة تطالب بعزل الضباط الملتحين الضباط الملتحين-أرشيفية
كتب ــ كريم صبحى
إضافة تعليق
أقام المحامى محمد حامد سالم دعوى قضائية، أمام محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، يطالب فيها بعزل الضباط الملتحين وعدم عودتهم للعمل .
 
وأشار سالم فى دعواه إلى أن بقاء وعودة الضباط الملتحين لوزارة الداخلية، مخالف للدستور والدولة المدنية ويشكل خطورة على المجتمع المصرى وتهديد للوحدة الوطنية والسلم والأمن الاجتماعى.
 
وأضافت الدعوى أن هؤلاء الضباط أعلنوا العصيان عن الأوامر النظامية وكشفوا عن انتماءاتهم الدينية وأطلقوا لحيتهم  بعد سيطرة جماعة الإخوان الإرهابية  وارتموا فى أحضانهم، ويجب عزلهم عن المجتمع المصرى حفاظا على أمن واستقرار الدولة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إخلاء سبيل المتحدث باسم الضباط الملتحين بتدابير احترازية

تجديد حبس هانى الشاكرى المتحدث باسم الضباط الملتحين 45 يوما

تجديد حبس هانى الشاكرى المتحدث باسم الضباط الملتحين

الضباط الملتحين

اخبار الحوادث

اخبار حوادث اليوم

محكمة الامور المستعجلة




لا تفوتك
"القرقاوى": أتوقع قدوم استثمارات أكبر لمصر خلال الفترة المقبلة

"القرقاوى": أتوقع قدوم استثمارات أكبر لمصر خلال الفترة المقبلة

رويترز: مقتل نجل أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش فى حمص بسوريا

رويترز: مقتل نجل أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش فى حمص بسوريا

هل تُحقق "أرض الألغام" الاكتفاء الذاتى من القمح للمصريين؟ بعد حسمها الحرب العالمية الثانية.. "سياحة البرلمان": تنظيم زيارة ميدانية للعلمين.. ونائب يُعلن فتح الملف لإجبار ألمانيا وبريطانيا على إزالة مخلفات الحرب

هل تُحقق "أرض الألغام" الاكتفاء الذاتى من القمح للمصريين؟ بعد حسمها الحرب العالمية الثانية.. "سياحة البرلمان": تنظيم زيارة ميدانية للعلمين.. ونائب يُعلن فتح الملف لإجبار ألمانيا وبريطانيا على إزالة مخلفات الحرب

السوشيال ميديا فى أسبوع.. راتب محمد صلاح وسعر الجنيه الاسترلينى الأبرز.. زواج توفيق عكاشة وحياة الدرديرى وأنباء نقله للمستشفى.. شائعة دخول المدارس بـ"جنيه" والتعليم تنفى..هجوم على الننى وعمرو وردة بعد المونديال

السوشيال ميديا فى أسبوع.. راتب محمد صلاح وسعر الجنيه الاسترلينى الأبرز.. زواج توفيق عكاشة وحياة الدرديرى وأنباء نقله للمستشفى.. شائعة دخول المدارس بـ"جنيه" والتعليم تنفى..هجوم على الننى وعمرو وردة بعد المونديال

أوبو تستعد للكشف عن هاتف جديد بشاشة 6 بوصة

أوبو تستعد للكشف عن هاتف جديد بشاشة 6 بوصة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة