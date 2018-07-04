دعوى أمام الأمور المستعجلة تطالب بعزل الضباط الملتحين

كتب ــ كريم صبحى

أقام المحامى محمد حامد سالم دعوى قضائية، أمام محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، يطالب فيها بعزل الضباط الملتحين وعدم عودتهم للعمل .

وأشار سالم فى دعواه إلى أن بقاء وعودة الضباط الملتحين لوزارة الداخلية، مخالف للدستور والدولة المدنية ويشكل خطورة على المجتمع المصرى وتهديد للوحدة الوطنية والسلم والأمن الاجتماعى.

وأضافت الدعوى أن هؤلاء الضباط أعلنوا العصيان عن الأوامر النظامية وكشفوا عن انتماءاتهم الدينية وأطلقوا لحيتهم بعد سيطرة جماعة الإخوان الإرهابية وارتموا فى أحضانهم، ويجب عزلهم عن المجتمع المصرى حفاظا على أمن واستقرار الدولة.