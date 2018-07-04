حملات لرفع الإشغالات بحى البساتين وضبط لحوم فاسدة بروض الفرج

كتب سيد الخلفاوى

شنت الأجهزة التنفيذية لحى البساتين برئاسة المهندس عادل عبد الظاهر حملة لرفع جميع الإشغالات بشارع احمد زكى، بالتعاون مع شرطة المرافق برئاسة المقدم محمد عادل، واستهدفت الحملة إعادة الانضباط بالشارع وأسفرت عن رفع عدد كبير من الإشغالات وإداعها فى مخزن الحى.

كما نفذ الحى حملة لرفع جميع الإشغالات بشارع العرب، بالتعاون مع إدارة المرافق بالحى وجميع الإدارات المعنية بالحى والمتابعة الميدانية والإشغالات والمحلات والبيئة.

وفى سياق آخر شنت الأجهزة التنفيذية بحى روض الفرج برئاسة اللواء وليد عبد الحميد، حملة مكبرة شارك فيها كل من إدارة الطب البيطرى والإشغالات والتموين وتم المرور على محلات الأسماك والمطاعم وتم إعدام التالف والمنتهى الصالحية وعمل 3 قضايا للمحلات المخالفة.