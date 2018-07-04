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حماس: لا توجد أى صفقة تبادل للأسرى مع إسرائيل فى الوقت الراهن

الأربعاء، 04 يوليه 2018 05:18 م
حماس: لا توجد أى صفقة تبادل للأسرى مع إسرائيل فى الوقت الراهن خليل الحية
كتب- هاشم الفخرانى
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أكد القيادى البارز في حركة حماس خليل الحية، عدم وجود أى صفقة حالية مع إسرائيل بشأن تبادل للأسرى الفلسطينيين المعتقلين فى سجون الاحتلال.

وقال الحية، فى تصريحات لوسائل إعلام فلسطينية اليوم الأربعاء :"ننفى صحة ما يتم تداوله وإشاعته من معلومات وأخبار على بعض وسائل الإعلام حول مفاوضات بين الحركة والاحتلال الإسرائيلي بخصوص صفقة لتبادل الأسرى".

وجدد الحية تأكيده على أن قضية الأسرى وحريتهم ستبقى فى أولويات قيادة حماس .

وتشترط حركة حماس أنّ أي مفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي تتعلق بصفقة تبادل أسرى، لن تتم إلا بعد الإفراج عن محررى صفقة شاليط، الذين أعيد اعتقالهم مؤخرًا.


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