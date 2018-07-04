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حصاد العالم.. فشل المفاوضات السورية مع الجانب الروسى.. وماكرون يدعو لحل أزمة الهجرة

الأربعاء، 04 يوليه 2018 09:00 م
حصاد العالم.. فشل المفاوضات السورية مع الجانب الروسى.. وماكرون يدعو لحل أزمة الهجرة الحرب فى سوريا
إعداد: هانى محمد
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نشر "اليوم السابع" على مدار اليوم العديد من التقارير فى الشأن العربى والدولى، حيث كان أهمها إعلان الفصائل السورية فشل مفاوضتها مع الجانب الروسى بشأن الجنوب السورى، ودعوة الرئيس الفرنسى ماكرون لأفريقيا وأوروبا إلى حلول "تفيد الجميع" فى ملف الهجرة.

 

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الفصائل السورية تعلن فشل مفاوضتها مع الجانب الروسى بشأن الجنوب السورى


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