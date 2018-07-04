حصاد العالم.. فشل المفاوضات السورية مع الجانب الروسى.. وماكرون يدعو لحل أزمة الهجرة

إعداد: هانى محمد

نشر "اليوم السابع" على مدار اليوم العديد من التقارير فى الشأن العربى والدولى، حيث كان أهمها إعلان الفصائل السورية فشل مفاوضتها مع الجانب الروسى بشأن الجنوب السورى، ودعوة الرئيس الفرنسى ماكرون لأفريقيا وأوروبا إلى حلول "تفيد الجميع" فى ملف الهجرة.

أخبار العالم..

الرئيس الإسرائيلى يهدد بوقف إعمار غزة حال استمرار احتجاز حماس لجنوده

نيويورك تايمز: اتفاق ميركل وحكومتها حول اللاجئين يضع التجربة الأوروبية فى خطر

ماكرون يدعو أفريقيا وأوروبا إلى حلول "تفيد الجميع" في ملف الهجرة

رئيس وزراء اليابان يلغى زيارة لإيران وسط ضغوط ترامب على طهران

ديلى نيوز تسخر من ترامب وتشبهه بالمهرج على غلافها الخارجى

الكونجرس الأمريكى يؤيد تقرير أجهزة الاستخبارات حول التدخل الروسى

أخبار العرب..

الإمارات تعلن موعد تشغيل أول مفاعلاتها للطاقة النووية السلمية

حماس: لا توجد أى صفقة تبادل للأسرى مع إسرائيل فى الوقت الراهن

كاتب بريطانى يحذر: داعش يعيد ترتيب صفوفه فى سوريا

الفصائل السورية تعلن فشل مفاوضتها مع الجانب الروسى بشأن الجنوب السورى