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حزب "نداء تونس" ينهى تحالفه مع "النهضة" ويكشف أسباب انهزامه بانتخابات البلدية

الأربعاء، 04 يوليه 2018 12:15 م
حزب "نداء تونس" ينهى تحالفه مع "النهضة" ويكشف أسباب انهزامه بانتخابات البلدية حزب النهضة بتونس
كتبت إسراء أحمد فؤاد
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أعلن حزب نداء تونس، الحزب الحاكم بالبلاد، اليوم الأربعاء، عن انتهاء التحالف عمليا مع حركة النهضة الإسلامية، شريكته فى الائتلاف الحاكم، وذلك عقب انهيار التوافق بشأن عملية تنصيب رؤساء البلديات، لا سيما بلدية تونس التى آلت فى الانتخابات البلدية أمس إلى مرشحة إخوان تونس سعاد عبد الرحيم.

 

وأكد صباح اليوم الأربعاء، الناطق الرسمى باسم حركة نداء تونس، منجي الحرباوى، أن التحالف بين حزبه وحركة النهضة انتهى.

 

وقال منجي الحرباوى خلال حضوره فى برنامج الماتينال، "اتضح بالكاشف أننا أنهينا التحالف مع النهضة من خلال نتائج الانتخابات البلدية فى مختلف مناطق البلاد".

 

وحول أسباب انهزام الحركة فى عدد من البلديات فى انتخابات البلدية، قال الناطق الرسمى باسم حركة نداء تونس، أن هناك عدة أسباب وراء انهزام الحركة فى عدد من البلديات.

 

وأوضح الحباوى أن من بين الأسباب العزوف على الانتخابات وقدم مثالا فى بلدية تونس مصرحا "من 325 ألف مسجل شارك فى الانتخابات 85 ألف فقط وتم إلغاء 5 آلاف ورقة كانت لصالح النداء".

 

وبحسب إذاعة شمس اف ام التونسية، أضاف الحرباوى أن من بين الأسباب أيضا تعرض الحركة "لهجوم إعلامى من بعض وسائل الإعلام وبعض الإجراءات التى اتخذتها الحكومة.

 

وتابع يواجه آلة حركة النهضة التى تملك المال والعتاد والعدة والتنظيم إضافة للاستحواذ على مفاصل الدولة" وفق تعبيره. كما شدد القيادى فى نداء تونس على أن "تشتت الطيف الديمقراطى الحداثى والمعاصر أسفر عن هذه النتائج".


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