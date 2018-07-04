حرس السواحل اليابانى: 3 سفن صينية تدخل المياه الإقليمية

طوكيو (أ ش أ)

قال حرس السواحل اليابانى إن ثلاثة سفن دورية صينية دخلت اليوم الأربعاء، المياه الإقليمية اليابانية بالقرب من جزر "سينكاكو" فى بحر الصين الشرقى.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) عن مسئولين بحرس السواحل قولهم إن السفن الصينية دخلت المياه الإقليمية اليابانية قبالة جزيرة "أوتسورى" فى محافظة "أوكيناوا" غربى البلاد وظلت بها نحو 90 دقيقة قبيل تحركها خارج المياه الإقليمية، مشيرين إلى أنهم كانوا يراقبون هذه السفن وحذروهم بالبقاء بعيدا.

وأضافت الشبكة أن هذه تعد المرة الـ 13 التى تدخل فيها سفن دورية صينية المياه الإقليمية اليابانية قبالة جزر "سينكاكو" خلال العام الجاري.

جدير بالذكر أن اليابان تسيطر على جزر "سينكاكو"، قائلة إنها جزء لا يتجزأ من البلاد.. وتطالب الصين وتايوان أيضا بأحقيتهما فى السيطرة عليها، وتطلق كل منهما على الجزر اسما خاصا.