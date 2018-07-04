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الأربعاء، 04 يوليه 2018 06:44 م
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حرائق دمرت مخازن اسلحة في كردستان العراق

الأربعاء، 04 يوليه 2018 06:01 م
حرائق دمرت مخازن اسلحة في كردستان العراق رئيس وزراء إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزانى
أ ف ب
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اعلن رئيس وزراء إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزانى، اليوم الاربعاء، تشكيل لجان للتحقيق فى أسباب اندلاع حرائق خلال ثلاثة ايام أدت إلى تدمير مخازن أسلحة وإصابة أربعة من عناصر البشمركة بجروح.

تعرضت ثلاثة مخازن أسلحة، خلال الايام القليلة الماضية، إلى حرائق متتالية من دون أن يحدد المسؤولون الأسباب مشيرين إلى ارتفاع درجات الحرارة.

وقال بارزانى، خلال مؤتمر صحفى، فى أربيل، "نحن على تواصل مع وزارة البشمركة وقد شكلت لجان لمعرفة أسباب اندلاع الحرائق فى مخازن الأسلحة والذخيرة".

وأدت الحرائق إلى انفجارات ضخمة بثت الرعب بين سكان المناطق القريبة، وفقا لمراسلى فرانس برس.

 


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