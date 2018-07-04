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جنايات الجيزة تقضى ببراءة المتهم بقتل مواطن ثأرا ببولاق الدكرور

الأربعاء، 04 يوليه 2018 07:31 م
جنايات الجيزة تقضى ببراءة المتهم بقتل مواطن ثأرا ببولاق الدكرور المستشار محمود كامل الرشيدي
كتب أحمد حسنى
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برأت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، المتهم حسين رمضان، فى اتهامه بقتل مواطن ثأرا بدائرة قسم بولاق الدكرور.

صدر الحكم بعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي ومحمود عبدالمنعم القرموطي ومحمد عبدالصمد إبراهيم، وأمانة سر محمد سنوسى ومحمد صابر.

وأسندت النيابة للمتهم حسين رمضان نور الدين وآخرين مجهولين، تهمة قتل المجني عليه حجاج سيد محمد جودة مع سبق الإصرار والترصد،  وإزهاق روحه ثأرًا منه لما بدر من نجل عمه بإزهاق روح أحد أفراد عائلة المتهم وأمطروه بوابل من الأعيرة النارية أودت بحياته.

 

 


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