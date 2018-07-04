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الأربعاء، 04 يوليه 2018 05:40 م
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جنايات الإسماعيلية تؤجل محاكمة 89 فى الخلايا العنقودية "ولع" لأكتوبر المقبل

الأربعاء، 04 يوليه 2018 04:54 م
جنايات الإسماعيلية تؤجل محاكمة 89 فى الخلايا العنقودية "ولع" لأكتوبر المقبل محكمه -ارشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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أجلت اليوم الأربعاء، محكمة جنايات الإسماعيلية "الدائرة الأولى" محاكمة 89 متهما من جماعة الإخوان الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميا باسم الخلايا العنقودية "ولع"، لجلسة اليوم الثالث من دور انعقاد شهر أكتوبر المقبل لاستكمال المرافعة فى وقائع حرق سيارات شرطة وسيارات خاصة لرجال الأمن والقضاء بالإسماعيلية فى القضية رقم 4277 لسنة 2014 جنايات ثانى الإسماعيلية والمقيدة برقم 2332 لسنة 2014 جنايات كلى الإسماعيلية.
 
 وتوضح أوراق القضية أن المتهمين انضموا إلى جماعة على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وشاركوا فى الاعتداء على الحريات الشخصية، وغيرها من الحريات العامة وأضروا بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وكان الإرهاب الوسيلة التى استخدموها فى تحقيق ذلك.
 
 وأشارت تحقيقات النيابة العامة، إلى أن المتهمين انضموا لحركات كانت تهدف للتخريب والعنف تحت مسمى حركات "مجاهدون - ولع -جيفارا- مجهولون" وشاركوا فى إضرام النيران بعدد من السيارات الخاصة برجال الشرطة والقضاء ومقهى فى منطقة ميدان الممر خلال الفترة من أغسطس 2013 حتى أول يناير من العام قبل الماضى، كما حازوا أسلحة ومفرقعات ومولوتوف ومواد مشتعلة وكاميرات تصوير.
 
 
 
 

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