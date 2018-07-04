video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 يوليه 2018 10:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

"جنايات أسيوط" تحيل أوراق عامل للمفتى لقتله فلاح حاول الاعتداء عليه جنسيًا

الأربعاء، 04 يوليه 2018 10:09 ص
"جنايات أسيوط" تحيل أوراق عامل للمفتى لقتله فلاح حاول الاعتداء عليه جنسيًا محكمة جنايات أسيوط - أرشيفية
أسيوط - محمود عجمى
إضافة تعليق

أحالت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط أوراق عامل لفضيلة المفتي، لاتهامه بقتل فلاح حاول الاعتداء عليه جنسيًا في القضية رقم 11685 لسنة 2017 جنايات أبنوب، وتحديد جلسة 1 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح سعد طه وعضوية المستشارين عماد فؤاد بشاي وخلف فاروق عبدالحميد وأمانة سر خميس محمود و محمد العربي.

تعود وقائع القضية انه في يوم 26 يوليو 2017، تلقي مركز شرطة أبنوب بلاغا من المدعو " منصور . د .م " مقيم مدينة أبنوب بوجود رائحة كريهه باحدى الشقق المملوكه له وبفتح الشقه عثر على جثه بداخلها، لشخص يدعى ”مصطفى .ا .ن" 46 سنة مخنوقا بفوطه حول رقبته.

وكشفت تحريات المباحث انه في يوم 23 يوليو 2017 قام المتهم "علي .ع .ع " 20 سنة عامل بقتل "مصطفى .ا . ن" 46 سنة بعد ان قام المتهم باستدراج المجني عليه للممارسة الرزيلة معه وما ان ظفر به حتى انهال عليه محاولا قتله بسلاح ابيض " مشرط " فاحدث به إصابات فقام بوضع فوطه حول رقبته حتى ان مات مختنقا.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سامح عاشور يشهد اليوم احتفالية ختام معهد محاماة أسيوط

تحرير 59 محضرا تموينيا متنوعا خلال عدة حملات لضبط الأسعار بمركز ديروط

بدء اختبارات القدرات بكليات الفنون والتربية والرياضية فى أسيوط

اسيوط

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار اسيوط

محكمة اسيوط

ابنوب




لا تفوتك
"القرقاوى": أتوقع قدوم استثمارات أكبر لمصر خلال الفترة المقبلة

"القرقاوى": أتوقع قدوم استثمارات أكبر لمصر خلال الفترة المقبلة

رويترز: مقتل نجل أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش فى حمص بسوريا

رويترز: مقتل نجل أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش فى حمص بسوريا

هل تُحقق "أرض الألغام" الاكتفاء الذاتى من القمح للمصريين؟ بعد حسمها الحرب العالمية الثانية.. "سياحة البرلمان": تنظيم زيارة ميدانية للعلمين.. ونائب يُعلن فتح الملف لإجبار ألمانيا وبريطانيا على إزالة مخلفات الحرب

هل تُحقق "أرض الألغام" الاكتفاء الذاتى من القمح للمصريين؟ بعد حسمها الحرب العالمية الثانية.. "سياحة البرلمان": تنظيم زيارة ميدانية للعلمين.. ونائب يُعلن فتح الملف لإجبار ألمانيا وبريطانيا على إزالة مخلفات الحرب

السوشيال ميديا فى أسبوع.. راتب محمد صلاح وسعر الجنيه الاسترلينى الأبرز.. زواج توفيق عكاشة وحياة الدرديرى وأنباء نقله للمستشفى.. شائعة دخول المدارس بـ"جنيه" والتعليم تنفى..هجوم على الننى وعمرو وردة بعد المونديال

السوشيال ميديا فى أسبوع.. راتب محمد صلاح وسعر الجنيه الاسترلينى الأبرز.. زواج توفيق عكاشة وحياة الدرديرى وأنباء نقله للمستشفى.. شائعة دخول المدارس بـ"جنيه" والتعليم تنفى..هجوم على الننى وعمرو وردة بعد المونديال

أوبو تستعد للكشف عن هاتف جديد بشاشة 6 بوصة

أوبو تستعد للكشف عن هاتف جديد بشاشة 6 بوصة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة