"جنايات أسيوط" تحيل أوراق عامل للمفتى لقتله فلاح حاول الاعتداء عليه جنسيًا

أسيوط - محمود عجمى

أحالت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط أوراق عامل لفضيلة المفتي، لاتهامه بقتل فلاح حاول الاعتداء عليه جنسيًا في القضية رقم 11685 لسنة 2017 جنايات أبنوب، وتحديد جلسة 1 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح سعد طه وعضوية المستشارين عماد فؤاد بشاي وخلف فاروق عبدالحميد وأمانة سر خميس محمود و محمد العربي.

تعود وقائع القضية انه في يوم 26 يوليو 2017، تلقي مركز شرطة أبنوب بلاغا من المدعو " منصور . د .م " مقيم مدينة أبنوب بوجود رائحة كريهه باحدى الشقق المملوكه له وبفتح الشقه عثر على جثه بداخلها، لشخص يدعى ”مصطفى .ا .ن" 46 سنة مخنوقا بفوطه حول رقبته.

وكشفت تحريات المباحث انه في يوم 23 يوليو 2017 قام المتهم "علي .ع .ع " 20 سنة عامل بقتل "مصطفى .ا . ن" 46 سنة بعد ان قام المتهم باستدراج المجني عليه للممارسة الرزيلة معه وما ان ظفر به حتى انهال عليه محاولا قتله بسلاح ابيض " مشرط " فاحدث به إصابات فقام بوضع فوطه حول رقبته حتى ان مات مختنقا.