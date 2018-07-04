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الأربعاء، 04 يوليه 2018 04:00 م
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تواريخ وأرقام مهمة فى قضية إدراج أبو تريكة و1537 آخرين على قوائم الإرهاب

الأربعاء، 04 يوليه 2018 02:11 م
تواريخ وأرقام مهمة فى قضية إدراج أبو تريكة و1537 آخرين على قوائم الإرهاب محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى والمنتخب السابق -أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
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محمد ابو تريكة وقوائم الارهاب

 
ألغت محكمة النقض منذ قليل قرار إدراج لاعب النادى الأهلى الأسبق محمد أبو تريكة و1537 آخرين على قوائم الإرهابيين، وذلك فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، وقررت النقض إعادة أوراق القضية لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة جنايات جديدة لإعادة نظر الدعوى.
 
وفى هذا الصدد يقدم اليوم السابع أهم التواريخ والأرقام على مدار تاريخ الدعوى وهى:
 
12 يناير 2017 .. صدر حكم محكمة جنايات القاهرة الدائرة (6) شمال بإدراج اللاعب الدولى ولاعب الأهلى السابق محمد أبو تريكة وآخرين على قوائم الإرهاب، لمدة 3 سنوات، على خلفية القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا.
 
18 مايو 2017.. تم نشر قرار المحكمة بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 114.
 
1538.. عدد المدرجين على القائمة أبرزهم، اللاعب الدولى السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، والإعلامى مصطفى صقر، بالإضافة لعدد كبير من قيادات الإخوان على رأسهم المعزول محمد مرسى، وأبناؤه، ومحمد بديع، ومحمد مهدى عاكف، وأبناؤهما، وخيرت الشاطر، وأبناؤه، وسعد الكتاتنى، وباكينام الشرقاوى، والقاضى السابق وليد شرابى، ورئيس حزب الوسط أبو العلا ماضى، ونائبه عصام سلطان.
 
1254 شخصًا.. تقدموا بالطعن على قرار محكمة الجنايات ، أمام محكمة النقض من أصل 1538 تم إدراجهم.
 
21 يونيو 2017.. تقدم المحامى محمد عثمان وكيلا عن أبو تريكة بمذكرة بالطعن أمام محكمة النقض على قرار إدراجه بقوائم الإرهابيين.
 
ديسمبر 2017.. حددت محكمة النقض 18 أبريل 2018 أولى جلسات نظر طعن أبو تريكة وآخرين على قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين.
 
مارس 2018.. أوصت نيابة النقض فى رأيها " الاستشارى" بإلغاء قرار محكمة الجنايات بإدراج أبو تريكة والمتهمين الآخرين على قوائم الإرهابيين.
 
18 أبريل 2018..حجزت محكمة النقض الدعوى للحكم لجلسة 4 يوليو.

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