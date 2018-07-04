تفاصيل القبض على شابين وفتاة ارتدوا النقاب لسرقة محل مجوهرات بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

"كنا عاوزين يبقى معانا فلوس كتير ونشترى كل اللى نفسنا فيه".. بهذه الكلمات اعترفت فتاة وزميلها فى نفس المدرسة الخاصة التى يدرسون فيها أمام جهات التحقيق بأنها اتفقت مع زميلها التى تربطهما علاقة بأن يقوموا بسرقة محل مجوهرات بدائرة قسم أول الإسماعيلية .

وأضافت الفتاة، أنها قررت مع زميلها وصديق زميلها سرقة مبالغ مالية فقط من صاحب المحل.

وأشارت الفتاة، فى أقوالها أمام جهات التحقيق، أنهم فكروا فى طريقة لتنفيذ مخططهم وهى ارتدائهم ملابس منقبات وينفذون مخططهم دون أن يستدل عليهم أى شخص أو ينكشف أمرهم، وقالت، إننى ذهبت إلى أحد المحلات بشارع العشرينى بدائرة قسم ثان الإسماعيلية، وقمت بشراء 3 عبايات سوداء ومستلزمات النقاب وارتدينا نحن الثلاثة النقاب، وقمنا بمراقبة محل المجوهرات الذى اتفقنا على سرقة الأموال منه أكثر من مرة دون أن يشك فينا أى شخص.

وأضاف المتهمون، أنهم أحضروا سلاحًا ناريًا وصاعق كهرباء وسلاح أبيض وقفازات لتنفيذ مخططهم، ولكن رجال الشرطة أحبطوا مخططهم وتم القبض عليهم قبل تنفيذ جريمتهم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم أول الإسماعيلية، تمكنت من ضبط شابين وفتاة يرتدون النقاب أمام أحد محلات الصاغة بدائرة القسم بحوزتهم سلاح نارى.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بتلقيه إخطارًا من العميد محمد طلعت وكيل إدارة البحث الجنائى، يفيد تمكن الخدمات الأمنية البحثية والنظامية بدائرة القسم والمعينة بشارع السلطان حسين بالاشتباه فى 3 أشخاص يرتدون ملابس نسائية نقاب، أثناء وقوفهم أمام إحدى محلات الصاغة بالشارع المشار إليه، وقيامهم ببعض الحركات والأفعال التى لا تتناسب مع ملابسهم النسائية وارتداء اثنين منهم أحذية رجالى ويحملون حقيبتين "هاند باج"، تم استيقافهم.

وأثناء مناقشتهم عن سبب تواجدهم بذات المكان حاول أحدهم الفرار، فقام أحد أفراد القوة بمطاردته، وتمكن من ضبطه بمعاونة الأهالى وانكشف النقاب الذى يرتديه ليظهر أنه شاب وليس فتاة، كما تمكنت باقى أفراد القوة من ضبط الشخصين الآخرين، وتم السيطرة عليهم، وبالاستعانة بإحدى العناصر النسائية لتفتيشهم وقائياً خشية حملهم ما يصيبوا به أفراد القوة.

وتبين أنهم "شابان وفتاة" ومرتدين النقاب، وهم "أحمد.ح.ال" 19 عاما طالب ومقيم دائرة قسم أول الإسماعيلية، وبحوزته حقيبة بداخلها طبنجة صوت 9مم و7 طلقات من ذات العيار، و"أحمد.ا.أ" 16 عاما طالب مقيم العنوان نفسه، وبحوزته حقيبة بداخلها طبنجة ضغط هواء و6 أشرطة بلاستيكية "قفيز" و"هايدى.ع.ال" 16 عامًا طالبة ومقيمة دائرة قسم ثالث الإسماعيلية، بحوزتها سلاح أبيض "مطواة".

تم التحفظ عليهم والمضبوطات، كلفت إدارة البحث الجنائى بإعادة تطوير مناقشتهم للوقوف على نشاطهم وفحص الوقائع المماثلة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى قررت حجز المتهمين الثلاثة، كما كلفت النيابة العامة ضباط مباحث قسم أول بإجراء التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها على أن يُعرض المتهمون برفقة التحريات.