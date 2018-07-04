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تفاصيل القبض على زوجين خططا لتفجير مسيرة لـ "مجاهدى خلق" الإيرانية بفرنسا

الأربعاء، 04 يوليه 2018 12:23 م
تفاصيل القبض على زوجين خططا لتفجير مسيرة لـ "مجاهدى خلق" الإيرانية بفرنسا الشرطة البلجيكية - صورة أرشيفية
كتب: أحمد علوى
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كشفت السلطات البلجيكية، صباح اليوم الأربعاء، عن قيامها باحتجاز شخصين مشتبه فيهم بالتخطيط للقيام بعمليات تفجيرية، وذلك ضد جماعة "مجاهدى خلق" الإيرانية والتى تعد من معارضى النظام الإيرانى، وذلك بحسب ما تم ذكره من قبل الشرطة فى بلجيكا.

وقالت وسائل الإعلام البلجيكية، إن الشرطة البلجيكية قامت بتوقيف شخصين وبحوزتهما 500 جرام من مادة TNT وهى مادة معروفة بقوة وشدة التفجير، وقد تمت صناعتها فى منزل المتهمين باستخدام بعض المواد الكيميائية المتاحة، كما تم العثور على أجهزة تفجير داخل السيارة الخاصة بهما.

وبحسب ما تم الكشف عنه من قبل المصادر والتقارير الرسمية، فأن الشخصين هما "أمير إس" والبالغ من العمر 38 سنة وزوجته "نسيمة إن" وتبلغ من العمر 33سنة وتحمل الجنسية البلجيكية، حيث تم الاشتباه بهما وتوجيه تهم لهما بشأن التخطيط لتنفيذ عملية إرهابية ضد مسيرة سوف تنظمها جماعة "مجاهدى خلق" فى إحدى المدن الفرنسية.

وقال الإدعاء البلجيكى بإن "أمير ونسيمة" قد ذهبا إلى الاعتقال فى فرنسا، وذلك فى الوقت الذى تم فيه الإفراج عن شخصين آخرين بعدما تم استجوبهما من قبل الشرطة الفرنسية، مضيفا بأن دبلوماسى إيرانى يعمل فى سفارة إيران بدولة النمسا يعتقد بأنه على علاقة مع الزوجين قد تم القبض عليه وهو الآن معتقل فى ألمانيا.

 


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