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الأربعاء، 04 يوليه 2018 10:04 م
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تعيين قائدا جديدا للشرطة فى الجزائر خلفا للجنرال نوبة مناد

الأربعاء، 04 يوليه 2018 09:04 م
تعيين قائدا جديدا للشرطة فى الجزائر خلفا للجنرال نوبة مناد عناصر من الشرطه الجزائريه
الجزائر (أ ف ب)
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رأس نائب وزير الدفاع وقائد أركان الجيش الجزائرى الجنرال أحمد قائد صالح، الاربعاء مراسم تنصيب الغالى أو لقصير قائدا جديدا للدرك الجزائرى، خلفا للجنرال نوبة مناد الذى تم انهاء مهامه بمرسوم رئاسي، بحسب ما اعلنت وزارة الدفاع، وجاء هذا التعيين بعد اسبوع من اقالة الجنرال عبد الغنى هامل من مهامه كمدير عام للامن الوطني.

وقال الجنرال صالح فى بيان "بناء على المرسوم الرئاسى الصادر فى 5 يوليو 2018، اعين رسميا قائدا للدرك الوطنى الجنرال الغالى اولقصير خلفا للجنرال نوبة مناد".

ولم توضح اسباب هذا التغيير. واشارت بعض وسائل الاعلام الجزائرية الى احالة الجنرال نوبة على التقاعد منذ سبتمبر 201، وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة انهى فى 26 يونيو مهام المدير العام للامن الوطنى الجنرال عبد الغنى هامل الذى كان يتولى هذا المنصب منذ 2010 وكان اسمه يتردد كخلف محتمل لبوتفليقة.

ولم تتم الاشارة الى اسباب اقالته لكن الاقالة تمت بعيد انتقاده تحقيقا للدرك فى مصادرة كمية قياسية من الكوكايين (700 كلغ) نهاية مايو فى ميناء وهران (400 كلم غرب العاصمة). وكشفت تلك القضية المحسوبية واستغلال النفوذ فى دوائر عليا.

 


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