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تعرف على ملتقى الشباب العالمى المقام فى الغردقة بمشاركة 120 دولة × 8 معلومات

الأربعاء، 04 يوليه 2018 04:30 ص
تعرف على ملتقى الشباب العالمى المقام فى الغردقة بمشاركة 120 دولة × 8 معلومات ملتقى الشباب العالمى
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تقام بأحد فنادق منطقة مكادى شمال مدينة سفاجا ورش عمل الملتقى العالمى السنوى للشباب فى دورته الـ70، برعاية وزارتى الشباب والرياضة والسياحة، بحضور عدد كبير من الشباب.
 
 
تعرف على الملتقى فى 8 معلومات الأتية: 
 
1- ينظم الملتقى مؤسسة أيسيك العالمية للمرة الثانية فى مصر.
 
2- يشارك فى الملتقى العالمى السنوى للشباب 800 شاب من 120 دولة جميعهم إعمارهم أقل من 30 سنة.
 
3- يرعى الملتقى وزارتى الشباب والرياضة والسياحة ومحافظة البحر الأحمر.
 
4- حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التى أقيمت بأحد فنادق جنوب الغردقة اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، والدكتورة أمل جمال مدير الإدارة المركزية بوزارة الشباب والرياضة. 
 
5- قال عبد الرحمن أيمن رئيس مؤسسة ايسيك المنظمة للملتقى فى مصر، أن الهدف الرئيسى من الملتقى تنمية المهارات القيادية للشباب ونشر السلام فى العالم والاستدامة والتنوع فى الثقافات.
 
6- تقام ورش عمل الملتقى العالمى السنوى للشباب فى دورته الـ70، فى موضوعات "الاستدامة، وريادة الأعمال، والتنوع، وتوظيف الشباب".
 
7- تم تنظيم الملتقى العالمى السنوى للشباب للمرة الأولى عام 2013 وتلك المرة تعد الثانية لمصر.
 
8- تعمل مؤسسة إيسيك المنظمة للملتقى العالمى السنوى للشباب فى مصر منذ عام 1984 وتم تنظيم الملتقى مرتين بها.
 
 
 

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