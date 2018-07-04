تركيا فيها "سم قاتل".. المواطنون الروس يشكون من التسمم بالمنتجعات التركية

موسكو – مؤمن مختار

اشتكت مجموعة كبيرة من المواطنون الروس من سوء الخدمة فى المنتجعات التركية، حيث تعرض عدد كبير منهم للتسمم وارتفاع الحالة بشكل كبير بين الأطفال، والسبب وراء ذلك هو الطعام.

وتقدم عدد كبير من الروس بشكوى لشركات التأمين الروسية والشركات المسئولة عن تأمين الرحلات، حيث أصيب نحو أكثر من 20 طفلا روسيا أعمار لم تتجاوز عامين بتسمم فى المعدة.

وأكدت سائحة روسية لـ"اليوم السابع" تدعى يكاترينا، أنها تعرضت أمس لبعض الوجع فى المعدة، وبسؤال المواطنيين المتواجدين فى المكان أكدوا لها أن هناك شئ ما فى الطعام، حيث أن العديد منهم تعرض لهذا الأمر وخاصة الأطفال، ويرجح أن يكون الطعام فاسد.

وأوضحت السائحة الروسية أن الطعام يبدو شهيا بالنسبة لنا، ولكن لا نعلم ما تكوينه أو ما يوضع بداخلة، وهناك مخاوف من سوء الوضع بالنسبة لنا.

ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى يتعرض فيها السياح الروس للتسمم، حيث أصيب من قبل نحو 15 طفلا روسيا بتسمم فى المعدة بأحد المنتجعات السياحية فى أنطاليا، وتم تسريحهم إلى روسيا فى يومين.



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