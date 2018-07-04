video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 يوليه 2018 01:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تركيا فيها "سم قاتل".. المواطنون الروس يشكون من التسمم بالمنتجعات التركية

الأربعاء، 04 يوليه 2018 12:53 م
تركيا فيها "سم قاتل".. المواطنون الروس يشكون من التسمم بالمنتجعات التركية طعام - صورة أرشيفية
موسكو – مؤمن مختار
إضافة تعليق
Mo2men-Mokhtar

 

اشتكت مجموعة كبيرة من المواطنون الروس من سوء الخدمة فى المنتجعات التركية، حيث تعرض عدد كبير منهم للتسمم وارتفاع الحالة بشكل كبير بين الأطفال، والسبب وراء ذلك هو الطعام.

وتقدم عدد كبير من الروس بشكوى لشركات التأمين الروسية والشركات المسئولة عن تأمين الرحلات، حيث أصيب نحو أكثر من 20 طفلا روسيا أعمار لم تتجاوز عامين بتسمم فى المعدة.

وأكدت سائحة روسية لـ"اليوم السابع" تدعى يكاترينا، أنها تعرضت أمس لبعض الوجع فى المعدة، وبسؤال المواطنيين المتواجدين فى المكان أكدوا لها أن هناك شئ ما فى الطعام، حيث أن العديد منهم تعرض لهذا الأمر وخاصة الأطفال، ويرجح أن يكون الطعام فاسد.

وأوضحت السائحة الروسية أن الطعام يبدو شهيا بالنسبة لنا، ولكن لا نعلم ما تكوينه أو ما يوضع بداخلة، وهناك مخاوف من سوء الوضع بالنسبة لنا.

ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى يتعرض فيها السياح الروس للتسمم، حيث أصيب من قبل نحو 15 طفلا روسيا بتسمم فى المعدة بأحد المنتجعات السياحية فى أنطاليا، وتم تسريحهم إلى روسيا فى يومين.

 

الوجبات المسممة
الوجبات المسممة

 

وجبة أخرى
وجبة أخرى

 

وجبة تركية
وجبة تركية

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كيدهن عظيم.. فتاة تتخلص من زميلتها بطعام مسموم لارتباطها بخطيبها السابق

روسيا

تركيا

سياح روس

منتجعات تركية

تسمم

اخبار روسيا

اخبار تركيا

اخبار روسيا اليوم

اخبار تركيا اليوم




لا تفوتك
التعليم: نتابع تقدير الدرجات بكنترولات الثانوية العامة.. وتحقيق السرية هدفنا

التعليم: نتابع تقدير الدرجات بكنترولات الثانوية العامة.. وتحقيق السرية هدفنا

المرور: فتح كوبرى الجلاء فى الاتجاهين بعد انتهاء أعمال الإصلاحات

المرور: فتح كوبرى الجلاء فى الاتجاهين بعد انتهاء أعمال الإصلاحات

فيديو وصور.. والد فتاة المترو المنتحرة فى حواره لـ"اليوم السابع": أميرة كانت المحببة لقلبى ومش عارف عملت كده ليه.. فقدت زوجتى قبل 7 سنوات بحادث سير.. وعرفت الخبر من الإعلام وفيس بوك.. ويؤكد: كانت دائمة الصلاة

فيديو وصور.. والد فتاة المترو المنتحرة فى حواره لـ"اليوم السابع": أميرة كانت المحببة لقلبى ومش عارف عملت كده ليه.. فقدت زوجتى قبل 7 سنوات بحادث سير.. وعرفت الخبر من الإعلام وفيس بوك.. ويؤكد: كانت دائمة الصلاة

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير 6 بحيرات.. تقرير: ارتفاع إنتاج الاستزراع السمكى لمليون و451 ألف طن لأول مرة.. زيادة المخزون السمكى لبحيرة البردويل.. إعادة إحياء مشروع الأرز.. وتنفيذ مزرعة الروض بشمال سيناء

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير 6 بحيرات.. تقرير: ارتفاع إنتاج الاستزراع السمكى لمليون و451 ألف طن لأول مرة.. زيادة المخزون السمكى لبحيرة البردويل.. إعادة إحياء مشروع الأرز.. وتنفيذ مزرعة الروض بشمال سيناء

اتحاد الكرة يعلن عن مدرب الفراعنة الجديد بعد انتهاء مونديال روسيا

اتحاد الكرة يعلن عن مدرب الفراعنة الجديد بعد انتهاء مونديال روسيا

الشورت فى الفورمال شكل تانى.. اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

الشورت فى الفورمال شكل تانى.. اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة