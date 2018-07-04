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ترامب يحتفل بعيد استقلال الولايات المتحدة فى فرجينيا

الأربعاء، 04 يوليه 2018 02:00 ص
ترامب يحتفل بعيد استقلال الولايات المتحدة فى فرجينيا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
واشنطن (أ ش أ)
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أعلن حاكم ولاية وست فرجينيا جيم جاستيس، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، سيصل مساء اليوم الثلاثاء، إلى منتجع (غرينبراير) فى خامس زيارة له إلى الولاية منذ انتخابه نوفمبر 2016.

وأوضح حاكم وست فرجينيا -حسبما أفادت لقناة الحرة الأمريكية - أن الرئيس ترامب سيشارك فى عشاء لتكريم الجنود الأمريكيين يستضيفه "جرينبراير" عشية عيد الاستقلال.

وأعرب جاستيس عن سعادته بزيارة الرئيس الأمريكى قائلا "سعيد بالترحيب بصديقى الرئيس ترامب مرة أخرى فى وست فرجينيا"، مضيفا أن "زيارة الرئيس لدعم قواتنا والاحتفال بعيد ميلاد وطننا أمر يقدره الجميع".

وتحتفل الولايات المتحدة غدا الأربعاء، بالذكرى الـ242 لإعلان استقلالها عن المملكة المتحدة.

 


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