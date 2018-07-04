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الأربعاء، 04 يوليه 2018 04:41 م
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تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات.. ورأس المال يفقد 6.5 مليار جنيه

الأربعاء، 04 يوليه 2018 02:52 م
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات.. ورأس المال يفقد 6.5 مليار جنيه البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب ، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 6.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 904.473 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول 254 مليون ورقة مالية بقيمة تتجاوز 711 مليون جنيه عبر تنفيذ 22 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 85.71% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 7.84%، والعرب على 6.45% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 30.84% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.15%.
 
 
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 36.7 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 10.6 مليون جنيه، 5.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 53.2 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، على التوالى.
 
 
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 16309 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 2744 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 16424 نقطة.
 
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 804 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 2047 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 466 نقطة.
 
 
 
وارتفعت أسهم 44 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 86 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.
 
 

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