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الأربعاء، 04 يوليه 2018 05:40 م
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تجديد حبس وائل عباس 15 يوما لاتهامه بالتحريض ضد الدولة

الأربعاء، 04 يوليه 2018 05:16 م
تجديد حبس وائل عباس 15 يوما لاتهامه بالتحريض ضد الدولة وائل عباس
كتبت أمنية الموجي
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جددت منذ قليل، نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، حبس المدون وائل عباس 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة فى اتهامه ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم.

ويواجه المتهم بالقضية 441 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، عدة اتهامات منها الإنضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو علي شبكه التواصل الاجتماعي (فيس بوك) كوسيلة من الوسائل الاعلامية للتحريض على قلب نظام الحكم المصرى، ونشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعى (فيس بوك) لبث شائعات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

 

 


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تجديد حبس وائل عباس 15 يوما لاتهامه بالتحريض ضد الدولة

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