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الأربعاء، 04 يوليه 2018 07:26 م
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تجديد حبس عضو ألتراس 15 يوما لاتهامه بأحداث شغب مباراة الأهلى ومونانا

الأربعاء، 04 يوليه 2018 05:43 م
تجديد حبس عضو ألتراس 15 يوما لاتهامه بأحداث شغب مباراة الأهلى ومونانا أولتراس أهلاوى - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس متهم بألتراس أهلاوى، 15 يوما على خلفية التحقيقات فى أحداث الشغب التى وقعت أثناء مباراة الأهلى ونادى مونانا الجابونى باستاد القاهرة.

ووجهت النيابة إلى المتهم "نادر سيد" تهمة الإنضمام إلى جماعة إرهابية، وقررت تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى أحداث العنف التى وقعت بمدرجات استاد القاهرة. 

وقام عدد من أعضاء الرابطة بالتوجه إلى المدرج الذى يعلو مقصورة الصحفيين، وهو مكان غير مخصص للجماهير، لتنشب مشادات مع أفراد الأمن تتحول إلى سباب وهتافات معادية، ثم اشتباكات بعدما قام أفراد الألتراس بإشعال الشماريخ وخلع كراسى المدرجات.

وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى الاستاد لحضور مباراة الأهلى مع مونانا الجابونى فى الدور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التى حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم.


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