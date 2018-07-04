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الأربعاء، 04 يوليه 2018 05:44 م
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تجديد حبس المتهمين فى قضية الثأر بين عائلتين بالغربية 45 يوما

الأربعاء، 04 يوليه 2018 03:55 م
تجديد حبس المتهمين فى قضية الثأر بين عائلتين بالغربية 45 يوما المتهمين بقضية الثأر
الغربيه محمد طارق
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أمرت محكمة جنح زفتى مستأنف برئاسة المستشار شريف طه، رئيس المحكمة، تجديد حبس المتهمين فى قضية الثأر بين عائلتين بقرية شرشابة التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية،  45 يوما على ذمة التحقيق.
 
الجدير بالذكر، أن قرية شرشابة  تحولت إلى ثكنة عسكرية وانتشرت قوات الأمن والمباحث بشوارعها فى رابع أيام شهر رمضان، بعد أن أقدم " أ -ر-ش " على قتل "ر- س- ج" 23 سنة غنام، بعدما أطلق عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته صوب المجنى عليه فأرداه قتيلا فى الحال بسبب معاكسة فتاة.
 
ولم يهدأ لأسرة القتيل بال وتجمع عدد كبير منهم وتوجهوا إلى لأرض زراعية زمام قرية السنادية المتاخمة لقرية شرشابة محل إقامة أقارب المتهم، حاملين أسلحة خرطوش وألقوا الرصاص على 3 منهم ولقى  2 منهم مصرعهم فى الحال وأصيب الثالث بطلق نارى خرطوش بكف اليد اليسرى.
 

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