video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 يوليه 2018 10:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تأخر إقلاع 5 رحلات دولية لظروف التشغيل وأعمال الصيانة

الأربعاء، 04 يوليه 2018 10:08 ص
تأخر إقلاع 5 رحلات دولية لظروف التشغيل وأعمال الصيانة مطار القاهرة الدولى
كتبت رحاب نبيل
إضافة تعليق
شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، تأخر إقلاع 5 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بجدول التشغيل بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.
 
وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة تأخرت ساعتين ونصف لظروف التشغيل، وتأخر رحلة الخطوط الكويتية 541 المتجهة إلى الكويت لظروف التشغيل وأعمال الصيانة.
 
وأضافت المصادر، أن رحلة شركة طيران الاتحاد 658 المتجهة إلى أبوظبى تأخرت 3 ساعات لعطل فنى، كما تأخرت رحلة الخطوط الألمانية لوفتهانزا 587 المتجهة إلى ميونخ ساعة ونصف، وتأخر رحلة الخطوط الفرنسية 569 المتجهة إلى باريس ساعة لظروف التشغيل.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الطيران يلتقى رئيس أكاديمية علوم الطيران ورئيس شركة "سمارت"

تثبيت أسعار انتظار السيارات بالمطار للعاملين وأسرهم.. وزيادتها للركاب

حركة الطيران

رحلات دولية

مطار القاهرة

ميونخ




لا تفوتك
"القرقاوى": أتوقع قدوم استثمارات أكبر لمصر خلال الفترة المقبلة

"القرقاوى": أتوقع قدوم استثمارات أكبر لمصر خلال الفترة المقبلة

رويترز: مقتل نجل أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش فى حمص بسوريا

رويترز: مقتل نجل أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش فى حمص بسوريا

هل تُحقق "أرض الألغام" الاكتفاء الذاتى من القمح للمصريين؟ بعد حسمها الحرب العالمية الثانية.. "سياحة البرلمان": تنظيم زيارة ميدانية للعلمين.. ونائب يُعلن فتح الملف لإجبار ألمانيا وبريطانيا على إزالة مخلفات الحرب

هل تُحقق "أرض الألغام" الاكتفاء الذاتى من القمح للمصريين؟ بعد حسمها الحرب العالمية الثانية.. "سياحة البرلمان": تنظيم زيارة ميدانية للعلمين.. ونائب يُعلن فتح الملف لإجبار ألمانيا وبريطانيا على إزالة مخلفات الحرب

السوشيال ميديا فى أسبوع.. راتب محمد صلاح وسعر الجنيه الاسترلينى الأبرز.. زواج توفيق عكاشة وحياة الدرديرى وأنباء نقله للمستشفى.. شائعة دخول المدارس بـ"جنيه" والتعليم تنفى..هجوم على الننى وعمرو وردة بعد المونديال

السوشيال ميديا فى أسبوع.. راتب محمد صلاح وسعر الجنيه الاسترلينى الأبرز.. زواج توفيق عكاشة وحياة الدرديرى وأنباء نقله للمستشفى.. شائعة دخول المدارس بـ"جنيه" والتعليم تنفى..هجوم على الننى وعمرو وردة بعد المونديال

أوبو تستعد للكشف عن هاتف جديد بشاشة 6 بوصة

أوبو تستعد للكشف عن هاتف جديد بشاشة 6 بوصة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة