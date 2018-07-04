تأخر إقلاع 5 رحلات دولية لظروف التشغيل وأعمال الصيانة

شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، تأخر إقلاع 5 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بجدول التشغيل بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة تأخرت ساعتين ونصف لظروف التشغيل، وتأخر رحلة الخطوط الكويتية 541 المتجهة إلى الكويت لظروف التشغيل وأعمال الصيانة.

وأضافت المصادر، أن رحلة شركة طيران الاتحاد 658 المتجهة إلى أبوظبى تأخرت 3 ساعات لعطل فنى، كما تأخرت رحلة الخطوط الألمانية لوفتهانزا 587 المتجهة إلى ميونخ ساعة ونصف، وتأخر رحلة الخطوط الفرنسية 569 المتجهة إلى باريس ساعة لظروف التشغيل.