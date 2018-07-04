video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 يوليه 2018 12:16 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة 13 متهما بقتل مواطن والشروع فى قتل 3 آخرين لـ4 أغسطس

الأربعاء، 04 يوليه 2018 11:12 ص
تأجيل محاكمة 13 متهما بقتل مواطن والشروع فى قتل 3 آخرين لـ4 أغسطس محكمة -أرشيفية
كتب ــ أحمد حسنى
إضافة تعليق
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 13 متهما بقتل مواطن والشروع فى قتل 3 آخرين بدائرة قسم التبين، لجلسة 4 أغسطس المقبل للمرافعة.
 
وأسندت النيابة للمتهمين،"بدوى نبيل محمد، سامى رضا محمد، ياسر نبيل محمد، مصطفى جمال محمد، عمرو حلمى رشاد، محمود حامد عبد الغنى، أيمن أحمد شرقاوي، رضا أبو سعد جاد الله، ياسر طارق حسن، محمد حسن محمد، محمد أبو سعيد أمين، نبيل بدرى نبيل، جمال محمد أمين"، تهمة قتل المجنى عليه محسن سيد حامد مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النيةً وعقدوا العزم على قتله، مستخدمين أسلحة بيضاء وعصا وكرابيج، وتوجهوا لمحل عمله وقتلوه بسبب خلافات جيرة فيما بينهما، كما استعرضوا القوة واستخدموا العنف تجاه كل من "سيد ح"، و"أحمد س ح"، و"محسن س ح" والشروع فى قتلهم.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل دعوى عدم دستورية قانون الوصية لجلسة 8 يوليو المقبل

مفوضية الدستورية تؤجل دعوى بطلان مواد البلطجة لجلسة 8 يوليو المقبل للمذكرات

تأجيل محاكمة حسن مالك و23 آخرين بقضية "الإضرار بالاقتصاد القومى" لـ26 يوليو

اخبار الحوادث

اخبار مصر

اخبار الحوادث اليوم

القتل العمد

استعراض القوة




لا تفوتك
"القرقاوى": أتوقع قدوم استثمارات أكبر لمصر خلال الفترة المقبلة

"القرقاوى": أتوقع قدوم استثمارات أكبر لمصر خلال الفترة المقبلة

رويترز: مقتل نجل أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش فى حمص بسوريا

رويترز: مقتل نجل أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش فى حمص بسوريا

هل تُحقق "أرض الألغام" الاكتفاء الذاتى من القمح للمصريين؟ بعد حسمها الحرب العالمية الثانية.. "سياحة البرلمان": تنظيم زيارة ميدانية للعلمين.. ونائب يُعلن فتح الملف لإجبار ألمانيا وبريطانيا على إزالة مخلفات الحرب

هل تُحقق "أرض الألغام" الاكتفاء الذاتى من القمح للمصريين؟ بعد حسمها الحرب العالمية الثانية.. "سياحة البرلمان": تنظيم زيارة ميدانية للعلمين.. ونائب يُعلن فتح الملف لإجبار ألمانيا وبريطانيا على إزالة مخلفات الحرب

السوشيال ميديا فى أسبوع.. راتب محمد صلاح وسعر الجنيه الاسترلينى الأبرز.. زواج توفيق عكاشة وحياة الدرديرى وأنباء نقله للمستشفى.. شائعة دخول المدارس بـ"جنيه" والتعليم تنفى..هجوم على الننى وعمرو وردة بعد المونديال

السوشيال ميديا فى أسبوع.. راتب محمد صلاح وسعر الجنيه الاسترلينى الأبرز.. زواج توفيق عكاشة وحياة الدرديرى وأنباء نقله للمستشفى.. شائعة دخول المدارس بـ"جنيه" والتعليم تنفى..هجوم على الننى وعمرو وردة بعد المونديال

أوبو تستعد للكشف عن هاتف جديد بشاشة 6 بوصة

أوبو تستعد للكشف عن هاتف جديد بشاشة 6 بوصة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة