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تأجيل محاكمة مؤسس لجان الحراك المسلح و52 آخرين فى "اللجان النوعية" لـ 17 يوليو

الأربعاء، 04 يوليه 2018 01:35 م
تأجيل محاكمة مؤسس لجان الحراك المسلح و52 آخرين فى "اللجان النوعية" لـ 17 يوليو محكمة -أرشيفية
كتب: عامر مصطفى
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أكد المحامى خالد نور الدين، أن محكمة شمال القاهرة العسكرية قررت تأجيل محاكمة مؤسس لجان الحراك المسلح و52 آخرين فى القضية رقم 185 لسنة 2016، المعروفة إعلاميا بخلايا اللجان النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية، لجلسة 17 يوليو.

 

وتضم قائمة المتهمين كلا من، مؤسس الحركة، وعرفة على محمد على، وأسامة فكرى عباس، وبسام محمد سليمان، وسيد أبا الحسن محمد، وأمير محمد عبد السيد، وكريم صادق سعد، وأسامة مصطفى محمد، ومصطفى صلاح الدين همام، والسيد محمد السيد، وصفوت إبراهيم أحمد، ومحمد عبد الحكم على، وصلاح محمد بسطاوى، محمد شكرى إبراهيم، رجب منصور محمد، ومحمد على أنور، ويوسف السيد فرج.

 

و تابع أن الاتهامات فى أمر الإحالة، للمتهمين من الأول وحتى الرابع عشر أسسوا على خلاف أحكام القانون عصابة مسلحة كان الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين وغيرها من الحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون واستهداف أفراد الشرطة والجيش، والاعتداء على الأماكن والمرافق العامة وتولى المتهمين قيادتها تحت مسمى العمليات النوعية، واتخذوا من الإرهاب وسيلة لتنفيذ وتحقيق اغراضهم.

 

كما أشار إلى أن التحقيقات كشفت بقيام القيادى الإخوانى محمد كمال - بتصفيته قبل أيام - و13 آخر ين أمدوا الخلية الإرهابية بمعونات مادية ومالية، كما تولوا توفير مقرات تنظيمية وأموال وسيارات ومعلومات لتحقيق أغراض جماعة الإخوان.

 

ووجهت النيابة اتهامات لباقى المتهمين، بالانضمام لجماعة مسلحة وتلقيهم تدريبات على الأسلحة والذخيرة وزرع المفرقعات ورصد الأهداف لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين باقتحام جراج شركة العامرية للبترول، والاعتداء على أفراد الأمن المكلفين بأمينه وتهديهم بالأسلحة النارية، واشعال النيران فى عدد من السيارات المتواجدة بالجراج.

 


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محاكمة القيادى الإخوانى محمد كمال

مؤسس لجان الحراك المسلح

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