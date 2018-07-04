تأجيل محاكمة المتهم بالاعتداء على ضباط قسم حلوان لـ6 أغسطس

كتب ــ أحمد حسنى

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار صبحى اللبان، جلسة 6 أغسطس المقبل، للحكم على المتهم بالاعتداء على ضباط قسم شرطة حلوان.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين هانى عبد الحليم و محمد شعبان، وأمانة سر علاء حمزة.

وأسندت النيابة للمتهم سيد فتحي عبد الفتاح وأخرين مجهولين تهمة حيازة جوهر الحشيش بقصد التعاطى، واستعمال القوة والعنف مع أحد الموظفين العمومين، وهم ملازم أول شرطة مصطفي يونس أحمد، والمجندين صالح عبد المطلب، وملاك عيد، وعلي عبد المنعم، بأن تعدوا عليهم بالضرب بواسطة رشقهم بالحجارة محدثين إصابة المجنى عليهم الثاني والثالث، وحاولوا الاستيلاء علي الأسلحة الميري بالمجني عليه الأول والرابع ومنعهم من أداء عمل من أعمال وظيفتهم، وهي ضبط المتهم الأول لارتكابه جريمة حيازة جوهر الحشيش.