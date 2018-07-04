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الأربعاء، 04 يوليه 2018 04:01 م
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تأجيل دعوى عدم دستورية قانون إنشاء لجان فض المنازعات لجلسة 8 يوليو المقبل

الأربعاء، 04 يوليه 2018 03:26 م
تأجيل دعوى عدم دستورية قانون إنشاء لجان فض المنازعات لجلسة 8 يوليو المقبل محكمة الدستورية - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم
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قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المواد 1 و2 و3 و8 و9 و10 مكرر و11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2017، والخاص بإنشاء لجان التوفیق فى بعض المنازعات التى تكون بين الوزارات والأشخاص الاعتباریة العامة طرفا فيها، لجلسة 8 يوليو المقبل .

 

وكان أحمد سيد أحمد اقام دعواه التى حملت رقم 146 لسنة 39 دستورية والتى طالب فيها اولا بقبول الدعوى وثانيا بعدم دستورية نص المواد 1 و2 و3 و8 و9 و10 مكرر و11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2017، لمخالفتها وتعارضها مع المبادئ والأسس الدستورية المقررة بنص المواد 92 و94 و97 و184 و186 و187 و188 من الدستور وسقوط جميع الاحكام والمواد المرتبطة بها.

 


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