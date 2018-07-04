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الأربعاء، 04 يوليه 2018 02:56 م
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بلومبرج: البنك الأهلى الأول فى القروض المشتركة خلال النصف الأول من 2018

الأربعاء، 04 يوليه 2018 01:02 م
بلومبرج: البنك الأهلى الأول فى القروض المشتركة خلال النصف الأول من 2018 جانب من التكريم
كتب أحمد يعقوب
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استمرارا للإنجازات المستمرة التى يحققها البنك الأهلى المصرى، أظهر التقييم الذى أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن البنوك خلال النصف الأول من عام 2018 حصول البنك الأهلى المصرى على المركز الأول كأفضل بنك فى السوق المصرفية المصرية عن القروض المشتركة التى قام البنك فيها بدور مرتب رئيسى ومسوق ووكيل للتمويل.

 

كما أظهر التقييم نجاح البنك الأهلى المصرى فى حصد المركز الأول على مستوى قارة أفريقيا عن القروض التى قام فيها بدور مرتب الرئيسى ومسوق التمويل حيث قام البنك بدور وكيل التمويل عن عدد من تلك القروض بقيمة إجمالية بلغت 58.5 مليار جنيه مصرى.

 

وأظهر التقييم أيضا حصول البنك الأهلى على المركز الثالث على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن القروض المشتركة، التى قام البنك بدور وكيل التمويل فيها.

ومن جانبه أعرب شريف رياض، رئيس مجموعة الائتمان المصرفى للشركات والقروض المشتركة عن أن نجاح البنك الأهلى فى الحفاظ على ريادته للسوق المصرفية المصرية والإفريقية فى مجال القروض المشتركة وفقا لتقييم مؤسسة بلومبرج العالمية لسنوات متتالية يرجع لاحترافية وسرعة أداء وكفاءة العاملين بقطاعات البنك المعنية، وانعكاسا لشبكة العلاقات القوية التى تربطه بالبنوك المحلية والخارجية التى تتوافر لديها الثقة فى قدرة البنك الأهلى على اتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية مستندا فى ذلك إلى قاعدة رأسمالية ضخمة تتجاوز 93 مليار جنيه تتيح له فرصة ضخ تمويلات كبيرة سواء منفردا أو من خلال الاشتراك فى تحالفات مصرفية، معربا عن اعتزاز البنك بالحصول على هذه المرتبة المتميزة بين البنوك فى مصر والشرق الأوسط وإفريقيا باعتبارها شهادة صادرة عن إحدى المؤسسات العالمية المرموقة ذات المصداقية والثقل الدولى المعنية بتقييم البنوك وأنشطتها المتنوعة، وأضاف شريف رياض أن التعاون الفعال والمثمر مع البنوك المصرية الأخرى يرجع لقوة العلاقة بين كافة البنوك العاملة بالقطاع المصرفى.

كما صرح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الاهلى المصرى أن توفير البنك الأهلى لكافة التمويلات اللازمة لمختلف القطاعات هو استمرار لقيام البنك بدوره فى دعم المشروعات القومية الكبرى ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية والتى تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على اقتصاد البلاد بكافة قطاعات الدولة بصفته شريك استراتيجى فى تمويل تلك المشروعات، مؤكدا على أن البنك يولى صفقات القروض المشتركة عناية فائقة فى إطار حرصه على القيام بالدور المنوط به باعتباره اكبر البنوك العاملة فى السوق المصرية والذى يترتب عليه ضرورة الاهتمام بالمشروعات العملاقة المتعلقة بالقطاعات الحيوية فى مجالات الصناعة , البترول , الكهرباء , النقل والمواصلات، ومواد البناء، المقاولات، الاغذية، التنمية العقارية , مما يؤدى لخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومى المصرى وتوفير الكثير من فرص العمل ودفع عجلة التنمية التى تستهدفها الدولة.


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