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الأربعاء، 04 يوليه 2018 05:44 م
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براءة المنتجة علياء الكيبالى من تهمة تزويرها مستند ضد حسن الرداد

الأربعاء، 04 يوليه 2018 03:41 م
براءة المنتجة علياء الكيبالى من تهمة تزويرها مستند ضد حسن الرداد الفنان حسن الرداد - أرشيفية
كتب سليم على
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قضت محكمة جنح مستأنف الدقى، اليوم الأربعاء، ببراءة الفنانة والمنتجة علياء الكبالى، من تهمة تزوير مستند واستعماله ضد الفنان حسن الرداد فى القضية رقم 11996 لسنة 2013 جنح الدقى . 
 
وقال صلاح يس بركات المحامى بالنقض، إن تفاصيل الواقعة ترجع الى حصول الفنان حسن الرداد على مبلغ 25 ألف جنيه كمقدم تعاقد عن دوره فى فيلم "متعب وشادية"، لافتا إلى أنه لم يلتزم بسداد قيمة ما تقاضاه بعد تراجعه عن المشاركة فى الفيلم.  
 
كانت محكمة جنح الدقى، قد قضت بالحكم أول درجة، بحبس المنتجة السينمائية علياء الكيبالي سنة مع الشغل بتهمة تزوير ورقة واستعمالها ضد الفنّان حسن الرداد.

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