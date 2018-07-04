بدء حفل تكريم حفظة القرآن من أبناء الجمعيات الأهلية بالقاهرة

بدأ منذ قليل، حفل محافظة القاهرة لتكريم 25 شاب وفتاة من حفظة القرآن الكريم، من أبناء الجمعيات الأهلية والمؤسسات الإيوائية الموجودة بنطاق محافظة القاهرة، فى إطار تعاون المحافظة مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى بالقاهرة.

ويقام الحفل بحضور المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، وعز الدين فرغل مدير الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بالقاهرة، واللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب المحافظ للمنطقتين الشمالية والغربية، والدكتورة جيهان عبد الرحمن، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى عدد من ممثلى الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى.

وبدأ الحفل بآيات من القرءان الكريم.