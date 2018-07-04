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بدء أعمال الجلسة الأخيرة من دور الانعقاد الثانى للبرلمان العربى

الأربعاء، 04 يوليه 2018 10:36 ص
بدء أعمال الجلسة الأخيرة من دور الانعقاد الثانى للبرلمان العربى مشعل السلمى
(أ ش أ)
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انطلقت صباح اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الجلسة الخامسة والأخيرة من دور الانعقاد الثانى للفصل التشريعى الثانى للبرلمان العربى برئاسة الدكتور مشعل السلمى رئيس البرلمان، وحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

وقال السلمى، فى تصريح له قبيل انطلاق أعمال الجلسة، إن البرلمان يعقد جلسته فى ظل ظروف دقيقة وتحديات جسيمة يشهدها العالم العربى، مشيرا إلى أنه سيصدر عن الجلسة قرارات هامة وخطط عمل نوعية لمعالجة هذه التحديات .

وأضاف أن الجلسة ستركز على تطورات الأوضاع العربية الراهنة، ومواصلة جهود البرلمان العربى فى دعم القضايا العربية المحورية والاستراتيجية الهامة وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع فى اليمن، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية .

وأشار إلى أن الجلسة ستكون استثنائية فى القرارات التى تصدر عنها بهدف التصدى للحملات التى تتعرض لها بعض الدول العربية، خاصة مشروع القرار المتعلق بشأن ما يصدر من قرارات وتقارير وبيانات مغلوطة من بعض المنظمات الإقليمية والدولية عن حالة حقوق الإنسان فى العالم العربى خاصةً ما صدر مؤخراً من البرلمان الأوروبى عن حالة حقوق الإنسان فى بعض الدول العربية، ومنها مصر ومملكة البحرين، بالإضافة إلى مسودة "تقرير حالة حقوق الإنسان فى العالم العربى لعام 2017م"، ومشروع قرار بشأن ما تقوم به ميليشيا الحوثى الانقلابية بتجنيد الأطفال القسرى فى اليمن واستخدامهم كدروع بشرية وإجبارهم على المشاركة فى الأعمال العسكرية، حيث بلغ عدد الأطفال المجندين 13 ألفا، وكذلك مشروع قرار بشأن مشروع قانون فى مجلس العموم البريطانى لمصادرة بعض أموال ليبية محتجزة كتعويضات تحت مزاعم، لما قام به النظام الليبى السابق بدعم لأحد الأحزاب فى أيرلندا الشمالية سابقا .

 


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